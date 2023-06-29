Как создать нереально крутые стикеры в iOS 17 за пару секунд

Apple готовится к масштабному апдейту iMessage в обновлении iOS 17. Одним из самых больших изменений станет возможность создавать стикеры и лепить их в любое место чата. Рассказываем, как создать крутой стикер для iMessage в iOS 17.
Уже в первых бета-версиях iOS 17/iPadOS 17 у пользователей iPhone и iPad появилась возможность создания обычных стикеров или GIF-анимаций.
Чтобы создать собственный стикер или целый пак выполните следующие действия:
- откройте приложение «Сообщения».
- Коснитесь значка + слева от текстового поля.
- Теперь выберите «Стикеры»;
- Коснитесь специального значка стикеров и нажмите на «+»;
- Выберите нужную фотографию и превратите её в стикер;
- Теперь нажмите и удерживайте на иконку нового стикера и выберите «Добавить эффект»;
- По завершению нажмите «Готово»;
- Теперь вы можете отправить этот стикер в любой чат iMessage.
Чтобы получить GIF-анимацию, используйте Live-фото для создания стикера.
Стоит отметить, что вы также можете создать стикер непосредственно в приложении «Фото». Для этого нажмите и удерживайте объект на изображении, а затем из контекстного меню выберите «Добавить стикер».
Помимо фотографий, пользователи могут создавать стикеры из смайликов, Animoji или Memoji.