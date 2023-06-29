Как создать нереально крутые стикеры в iOS 17 за пару секунд

откройте приложение «Сообщения».

Коснитесь значка + слева от текстового поля.

Теперь выберите «Стикеры»;

Коснитесь специального значка стикеров и нажмите на «+»;

Выберите нужную фотографию и превратите её в стикер;

Теперь нажмите и удерживайте на иконку нового стикера и выберите «Добавить эффект»;

По завершению нажмите «Готово»;

Теперь вы можете отправить этот стикер в любой чат iMessage.

Apple готовится к масштабному апдейту iMessage в обновлении iOS 17. Одним из самых больших изменений станет возможность создавать стикеры и лепить их в любое место чата. Рассказываем, как создать крутой стикер для iMessage в iOS 17.Уже в первых бета-версиях iOS 17/iPadOS 17 у пользователей iPhone и iPad появилась возможность создания обычных стикеров или GIF-анимаций.Чтобы создать собственный стикер или целый пак выполните следующие действия:Чтобы получить GIF-анимацию, используйте Live-фото для создания стикера.Стоит отметить, что вы также можете создать стикер непосредственно в приложении «Фото». Для этого нажмите и удерживайте объект на изображении, а затем из контекстного меню выберите «Добавить стикер».Помимо фотографий, пользователи могут создавать стикеры из смайликов, Animoji или Memoji.