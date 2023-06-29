Как создать нереально крутые стикеры в iOS 17 за пару секунд

Фархад
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Apple готовится к масштабному апдейту iMessage в обновлении iOS 17. Одним из самых больших изменений станет возможность создавать стикеры и лепить их в любое место чата. Рассказываем, как создать крутой стикер для iMessage в iOS 17.

Уже в первых бета-версиях iOS 17/iPadOS 17 у пользователей iPhone и iPad появилась возможность создания обычных стикеров или GIF-анимаций.

Чтобы создать собственный стикер или целый пак выполните следующие действия:
  • откройте приложение «Сообщения».
  • Коснитесь значка + слева от текстового поля.
  • Теперь выберите «Стикеры»;
  • Коснитесь специального значка стикеров и нажмите на «+»;
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  • Выберите нужную фотографию и превратите её в стикер;
  • Теперь нажмите и удерживайте на иконку нового стикера и выберите «Добавить эффект»;
  • По завершению нажмите «Готово»;
  • Теперь вы можете отправить этот стикер в любой чат iMessage.
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Чтобы получить GIF-анимацию, используйте Live-фото для создания стикера.

Стоит отметить, что вы также можете создать стикер непосредственно в приложении «Фото». Для этого нажмите и удерживайте объект на изображении, а затем из контекстного меню выберите «Добавить стикер».

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Помимо фотографий, пользователи могут создавать стикеры из смайликов, Animoji или Memoji.
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