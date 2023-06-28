«Тинькофф» и «Альфа Банк» запустили полноценные аналоги Google Pay. Как пользоваться?

Александр



Банк «Тинькофф» запустил сервис Tinkoff Pay, позволяющий расплачиваться картой «Мир» с помощью смартфона по бесконтактной оплате. Tinkoff Pay работает так же, как Google Pay в недавнем прошлом — при оплате нужно просто поднести смартфон к терминалу на кассе.

Установить Tinkoff Pay в качестве основного способа оплаты на смартфоне можно через настройки NFC. Для покупки на сумму больше 1000 рублей требуется подтверждение — нужно разблокировать смартфон при помощи кода, отпечатка пальца или сканера лица. Для покупок до 1000 рублей нужно только поднести смартфон к терминалу. Расплачиваться можно только картами «Мир», поддержки Visa, Mastercard и других иностранных систем нет. Сервис работает только с обновлённой версией приложения (не ниже 6.18). В будущем «Тинькофф» планирует добавить поддержку карт, выданных другими банками.



Аналогичный сервис появился у «Альфа Банка», он называется Alfa Pay. Для оплаты нужно обновить приложение до самой свежей версии, перейти в раздел «Все мои продукты», выбрать карту «Мир» и нажать на кнопку «Оплата смартфоном».

Сервисы Tinkoff Pay и Alfa Pay доступны только на Android-смартфонах с поддержкой NFC. Приложение «Тинькофф» можно скачать в «Play Маркете», а приложение «Альфа Банка» можно скачать с сайта организации или из сторонних магазинов (RuStore и NashStore).

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