Как работает адаптивное аудио на AirPods Pro 2 и как его включить

В 2023 году Apple анонсировала несколько полезных нововведений для AirPods Pro 2. Среди них — адаптивное аудио, особый режим шумоподавления, который подстраивается под окружающие звуки и обстановку.
Как работаетПо заявлению Apple, адаптивное аудио включает в себя три режима:
- Адаптивный контроль шума. Наушники динамически регулирует внешний шум, которому вы подвергаетесь.
- Персонализированная громкость. AirPods автоматически выставляют громкость воспроизводимого контента в зависимости от уровня громкости окружающих звуков.
- Распознавание разговора. Наушники понимают, когда кто-то заводит диалог с их владельцем и сами переключаются в режим прозрачности, при этом снижая громкость мультимедиа.
Как включитьНа текущий момент адаптивное аудио доступно только на AirPods Pro 2 и только в бета-версии ПО для наушников. Чтобы её установить, понадобится iPhone с iOS 17 Beta. Устанавливайте тестовые сборки ПО от Apple на свой страх и риск.
Чтобы включить адаптивное аудио после обновления наушников:
- Откройте «Центр управления»
- Удерживайте ползунок громкости
- Нажмите кнопку «Управление шумом»
- Выберите режим «Адаптивный»
- Вы увидите яркий цветовой индикатор для нового режима.
Чтобы настроить адаптивное аудио:
- Откройте на подключенном iPhone «Настройки» и коснитесь строки с AirPods
- В разделе «Касание и удержание» нажмите нужный пункт
- Добавьте удобные для вас параметры работы шумоподавления.
В настройках вы можете отключить любые из трех компонентов адаптивного аудио: например, выключить распознавание разговора.
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