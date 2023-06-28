Как работает адаптивное аудио на AirPods Pro 2 и как его включить

Олег

AirPods Pro 2

В 2023 году Apple анонсировала несколько полезных нововведений для AirPods Pro 2. Среди них — адаптивное аудио, особый режим шумоподавления, который подстраивается под окружающие звуки и обстановку.

Как работает

По заявлению Apple, адаптивное аудио включает в себя три режима:

  • Адаптивный контроль шума. Наушники динамически регулирует внешний шум, которому вы подвергаетесь.
  • Персонализированная громкость. AirPods автоматически выставляют громкость воспроизводимого контента в зависимости от уровня громкости окружающих звуков.
  • Распознавание разговора. Наушники понимают, когда кто-то заводит диалог с их владельцем и сами переключаются в режим прозрачности, при этом снижая громкость мультимедиа.
Отличительной особенностью новой функции является плавное переключение — они не переходят между режимами резко, и это дарит необычные ощущения.

Как включить

На текущий момент адаптивное аудио доступно только на AirPods Pro 2 и только в бета-версии ПО для наушников. Чтобы её установить, понадобится iPhone с iOS 17 Beta. Устанавливайте тестовые сборки ПО от Apple на свой страх и риск.

Чтобы включить адаптивное аудио после обновления наушников:
  • Откройте «Центр управления»
  • Удерживайте ползунок громкости
  • Нажмите кнопку «Управление шумом»
  • Выберите режим «Адаптивный»
  • Вы увидите яркий цветовой индикатор для нового режима.
AirPods Pro 2

Чтобы настроить адаптивное аудио:
  • Откройте на подключенном iPhone «Настройки» и коснитесь строки с AirPods
  • В разделе «Касание и удержание» нажмите нужный пункт
  • Добавьте удобные для вас параметры работы шумоподавления.

В настройках вы можете отключить любые из трех компонентов адаптивного аудио: например, выключить распознавание разговора. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Как перезагрузить наушники AirPods
Вышла серия чехлов для iPhone по мотивам «Корпорации монстров». Максимальная милота!
Вышла новая прошивка для всех актуальных моделей AirPods

Рекомендации

Рекомендации

Обои с эффектом глубины: большая подборка
Мошенники сменили тактику: банковские карты россиян их больше не интересуют
ChatGPT помог москвичу «пробить» владельцев 250 телефонов
Представлены безрамочные QLED-телевизоры TCL 2023 года. Цены очень приятные

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии