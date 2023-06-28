Как работает адаптивное аудио на AirPods Pro 2 и как его включить





В 2023 году Apple анонсировала несколько полезных нововведений для AirPods Pro 2. Среди них — адаптивное аудио, особый режим шумоподавления, который подстраивается под окружающие звуки и обстановку.





Как работает

Адаптивный контроль шума. Наушники динамически регулирует внешний шум, которому вы подвергаетесь.

Наушники динамически регулирует внешний шум, которому вы подвергаетесь. Персонализированная громкость. AirPods автоматически выставляют громкость воспроизводимого контента в зависимости от уровня громкости окружающих звуков.

AirPods автоматически выставляют громкость воспроизводимого контента в зависимости от уровня громкости окружающих звуков. Распознавание разговора. Наушники понимают, когда кто-то заводит диалог с их владельцем и сами переключаются в режим прозрачности, при этом снижая громкость мультимедиа.

Как включить

Откройте «Центр управления»

Удерживайте ползунок громкости

Нажмите кнопку «Управление шумом»

Выберите режим «Адаптивный»

Вы увидите яркий цветовой индикатор для нового режима.

Откройте на подключенном iPhone «Настройки» и коснитесь строки с AirPods

В разделе «Касание и удержание» нажмите нужный пункт

Добавьте удобные для вас параметры работы шумоподавления.

По заявлению Apple, адаптивное аудио включает в себя три режима:Отличительной особенностью новой функции является плавное переключение — они не переходят между режимами резко, и это дарит необычные ощущения.На текущий момент адаптивное аудио доступно только на AirPods Pro 2 и только в бета-версии ПО для наушников. Чтобы её установить, понадобится iPhone с iOS 17 Beta. Устанавливайте тестовые сборки ПО от Apple на свой страх и риск.В настройках вы можете отключить любые из трех компонентов адаптивного аудио: например, выключить распознавание разговора.