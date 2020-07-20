





В iOS 13.6 компания Apple добавила долгожданную функцию управления обновлениями. Найти новые параметры можно в Настройках > Основные > Обновление ПО > Настроить автообновления:Есть две опции: во-первых, вы можете вообще отказаться от получения обновлений, они больше не будут автоматически загружаться по Wi-Fi и занимать место на накопителе. Во-вторых, вы можете отключить автоматическую ночную установку новых версий iOS, если устройство подключено к зарядке — это может быть полезно, например, в том случае, если вы боитесь пропустить важный звонок.