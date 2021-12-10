



Несколько дней назад пользователи Windows 11 обнаружили одну очень неприятную особенность новой операционной системы — после её установки сильно падает скорость чтения и записи данных в накопителях. Изначально считалось, что проблема затрагивает только NVMe-платы, однако затем выяснилось, что ей также подвержены SATA-версии SSD и обычные магнитные винчестеры (HDD).



Падение скорости в зависимости от типа и модели накопителя могла быть катастрофической — вплоть до нескольких десятков раз. Пользователи гадали, чем это могло быть вызвано, многие считали, что виной тому битые драйверы, которые система получает через «Центр обновления Windows». Специалисты Microsoft выяснили, что производительность накопителей деградирует в том случае, если в файловой системе включен журнал Update Sequence Number, записывающий изменения данных на носителе. На системном разделе этот журнал по умолчанию включается всегда по умолчанию, отключить его нельзя.



К счастью, у Microsoft уже готово решение проблемы. Компания выпустила патч, после установки которого скорость работы накопителя должна восстановиться до прежнего уровня. Патч носит технический номер KB5007262, он доступен некоторым пользователям Windows 11 через «Центр обновления Windows» и выложен на сайте Microsoft. Сейчас его можно установить вручную, а в скором времени он войдёт в регулярное накопительное обновление операционной системы.







