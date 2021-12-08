Пользователи Windows 11 обратили внимание на существенное снижение производительности твёрдотельных накопителей. С Windows 10 они работали быстрее, а теперь стали медленными.
Проблема затрагивает в основном SSD-накопители стандарта NVMe. Пользователи полагают, что она появилась из-за неправильно работающих драйверов, которые распространяются через «Центр обновления Windows». Косвенно это подтверждается тем, что накопители, для которых производители выпустили собственные драйверы под Windows 11, не показывают замедление или оно не столь существенно. Компания Microsoft сообщила, что уже расследует причины возникновения проблемы и в скором времени выпустит патч с исправлением работы SSD в Windows 11.
Наибольшее падение скорости — почти в два с половиной раза — зафиксировано при записи данных в случайные сектора. У некоторых моделей SSD уменьшение производительности оказывается не столь высоким и почти незаметно в реальной жизни. Тем более, что NVMe — один из наиболее высокоскоростных стандартов, и обычным пользователям более чем достаточно скоростей, которые он способен обеспечить. Тем пользователям, для которых критично важна высокая скорость чтения и записи накопителем в компьютере, в настоящее время можно порекомендовать только откат в Windows 10, поскольку решения проблемы пока не существует.
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Проблема затрагивает в основном SSD-накопители стандарта NVMe. Пользователи полагают, что она появилась из-за неправильно работающих драйверов, которые распространяются через «Центр обновления Windows». Косвенно это подтверждается тем, что накопители, для которых производители выпустили собственные драйверы под Windows 11, не показывают замедление или оно не столь существенно. Компания Microsoft сообщила, что уже расследует причины возникновения проблемы и в скором времени выпустит патч с исправлением работы SSD в Windows 11.
Наибольшее падение скорости — почти в два с половиной раза — зафиксировано при записи данных в случайные сектора. У некоторых моделей SSD уменьшение производительности оказывается не столь высоким и почти незаметно в реальной жизни. Тем более, что NVMe — один из наиболее высокоскоростных стандартов, и обычным пользователям более чем достаточно скоростей, которые он способен обеспечить. Тем пользователям, для которых критично важна высокая скорость чтения и записи накопителем в компьютере, в настоящее время можно порекомендовать только откат в Windows 10, поскольку решения проблемы пока не существует.
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Уже и на reddit куча новостей с подобными вопросами. Всё грустно в общем.)