



Компания Microsoft выявила проблему, из-за которой на компьютерах с Windows 11 резко снижалась скорость работы накопителей. Проблема затрагивала NVMe, SATA SSD и даже HDD.



Падение скорости в зависимости от типа и модели накопителя могла быть катастрофической — вплоть до нескольких десятков раз. Пользователи гадали, чем это могло быть вызвано, многие считали, что виной тому битые драйверы, которые система получает через «Центр обновления Windows».



Специалисты Microsoft выяснили, что производительность накопителей деградирует в том случае, если в файловой системе включен журнал Update Sequence Number, записывающий изменения данных на носителе. На системном разделе этот журнал по умолчанию включается всегда по умолчанию, отключить его нельзя.



В настоящий момент у Microsoft нет решения этой проблемы, поэтому патч, который устранил бы её, пока не выпущен. В особо критичных случаях можно временно откатиться к Windows 10, а если снижение скорости работы накопителей не особо заметно, можно перетерпеть какое-то время в ожидании «заплатки».







