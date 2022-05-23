Как в один клик освободить оперативную память и ускорить работу компьютера
Александр Кузнецов —
Чем больше программ установлено на вашем компьютере и чем дольше работает система, тем сильнее потребление оперативной памяти. Это связано с тем, что в памяти висят лишние процессы, а некоторые программы забывают выгрузить из неё свой код, оставляя его на всякий случай. Когда свободной оперативки становится критически мало, компьютер начинает подтормаживать, программы работают медленнее, и есть вероятность, что в какой-то момент система зависнет или аварийно перезагрузится.
Небольшая бесплатная утилита Reduce Memory решает эту проблему. Она смотрит, какие процессы в оперативной памяти давно не использовались, и выгружает их, освобождая место более важным программам. Не исключено, что при её использовании вы заметите, что ваш компьютер стал более шустрым, а программы более отзывчивыми.
Скачайте Reduce Memory, распакуйте архив в какую-нибудь папку (например, в Program Files) и запустите файл ReduceMemory.exe. Программа покажет, сколько всего оперативной памяти у вашего компьютера, сколько задействовано и какой объём свободен.
Нажмите «Очистить» — программа выгрузит лишние процессы и освободит часть памяти. Процессы активно работающих программ не будут остановлены, поэтому отрицательного влияния от работы этой утилиты вы не почувствуете.
Эффект заметен — высвободилось 4,4 ГБ ОЗУ:
Спустя какое-то время оперативная память снова окажется переполнена. Вы можете повторно запустить утилиту Reduce Memory и выполнить чистку, а можно зайти в настройки и разрешить ей загружаться вместе с Windows и автоматически чистить память, когда занятый объём превышает установленное значение, или по временному интервалу (от 5 секунд до 10 минут). Когда свободной памяти больше, компьютер становится более производительным, а работать с ним приятнее, это неоспоримый факт.
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