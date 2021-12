Многие сайты заставляют пользователя плодить вкладки в попытке удержать его у себя. И одно дело, когда в новой вкладке открывается ссылка, ведущая на другой сайт, и совершенно иное — когда каждая ссылка открывается таким образом, даже если она ведёт на страницу того же самого сайта.



Это может сильно раздражать, но Chrome, к счастью, может запретить сайтам вести себя таким образом, и вы сами будете выбирать, как открывать ссылку: по нажатию левой кнопкой мыши она всегда будет запускаться в текущей вкладке, нажатием колёсика можно открыть её в соседней, а по нажатию правой кнопки появляется меню с различными опциями, в том числе открытие в новой вкладке, новом окне или в режиме инкогнито.



Запретить Chrome открывать ссылки в новых вкладках встроенными средствами браузера не получится, нужно установить расширение. Вот лишь несколько самых популярных:



Death To _blank

Target Blank

Open Link in Same Tab

Open link in same tab, pop-up as tab



В большей части этих расширений доступны настройки, позволяющие добавить любые сайты в исключения. Например, если вы привыкли, что ссылки из поисковика Google или «Яндекс» открываются новой вкладке, а не в текущей, можно оставить на этих сайтах такое поведение.