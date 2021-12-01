



Компания Microsoft выпустила в продажу новогодний свитер, который настолько нарочито страшный, что это даже прекрасно. Он оформлен с отсылкой одному из культовых продуктов Microsoft — игре «Сапёр». В прошлом году тоже выпускались примерно такие же свитеры — для тех, кто ностальгирует по MS Paint, Windows 95 и Windows XP.



Раньше Microsoft заказывала подобные свитеры крайне ограниченным тиражом и дарила их своим сотрудникам, журналистами или случайным счастливчикам. Но в прошлом году и сейчас сделано исключение — их может приобрести кто угодно.



Несмотря на уродство и относительно высокую цену (почти 75 долларов — на 5 долларов дороже, чем в 2020), все свитеры с «Сапёром» были раскуплены в первые же сутки. Впрочем, есть вероятность, что Microsoft закажет производство дополнительной партии мерча и возобновит продажи ближе к концу года.



Часть выручки от продажи свитеров, выпущенных в 2020 году, была передана некоммерческой организации Girls Who Code, которая спонсирует обучение женщин профессии программиста. В этом году компания планирует пожертвовать 100 тысяч долларов благотворительной организации AbleGamers, которая оказывает содействие геймерам с физическими проблемами.







