Илон Маск выпустил новый аксессуар — Cyberwhistle. Он сообщил об этом в своем Twitter-аккаунте.
«Киберсвисток» выполнен из полированной нержавеющей стали, а его дизайн вдохновлен презентованным, но до сих пор не вышедшим электропикапом Cybertruck. Ранее мы рассказывали, что с ним у Маска возникли определенные сложности. Чего не скажешь о Cyberwhistle — свисток появился на официальном сайте-магазине Tesla по цене $50 (около 3 500 рублей) и был почти мгновенно распродан — на данный момент купить его у Tesla не получится. Илон сообщил, что аксессуар был выпущен ограниченным тиражом.
Отдельного внимания достойно заявление Маска — он не в первый раз вспоминает об этом продукте Apple:
«Не тратьте деньги на эту глупую Apple Cloth (салфетку от Apple за 2 000 рублей), купите вместо этого наш свисток!
Don’t waste your money on that silly Apple Cloth, buy our whistle instead!— Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2021
К слову, у желающих приобрести Cyberwhistle есть еще один шанс это сделать — предприимчивые люди уже перепродают свистки на eBay в несколько раз дороже оригинального прайса. Любой желающий может приобрести его там по цене от $250 до $600.
К слову, Tesla не в первый раз продает необычные девайсы или аксессуары для пиара. Например, в 2018 году The Boring Company выпустила огнемет, который продавала по $600. Кроме того, совсем недавно Илон Маск лично представил пиво GigaBier в стилизованной бутылке — выпуск этого продукта был приурочен к открытию завода Tesla в Германии.
Ранее мы рассказали, что Илон Маск предупредил о возможном банкротстве SpaceX — всё дело в кризисе производства ракет для полетов на Марс. Что, впрочем, не помешало ему ранее установить мировой рекорд, связанный с его финансовым положением.
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