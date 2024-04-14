Как запустить игры от Game Boy на iPhone

Артем
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С недавних пор Apple разрешила размещать эмуляторы ретро-игр в App Store. Одним из первых приложений стало iGBA. С его помощью можно запускать старенькие, но интересные тайтлы от Game Boy Andvance и Game Boy Color. Главный редактор iGuides Георгий Лямин в своем Telegram-канале рассказал, как работает новая фишка. 

Вероятно, портативная консоль Game Boy большинству запомнилась, как небольшая серая коробочка с простенькими монохромными играми на зеленом фоне. Позже появился Game Boy Color, придавший играм цвет, а 32-битная Game Boy Andvance вывела карманный гейминг на новый уровень графики. Для геймеров из 90-х, такой гаджет был пределом мечтаний, однако консоль, как и сами игры, достать было не так-то просто, а их стоимость мягко говоря кусалась. 

Эмулятор iGBA позволяет ознакомиться со всей библиотекой игр прямо с экрана вашего iPhone. Его можно скачать из App Store, а РОМы (игры) легко найти в интернете. Кроме того, большинство уже переведены фанатами на русский язык. Вот что нужно сделать:

  • Скачиваем iGBA из App Store;
  • Скачиваем игры с расширением .gba для Game Boy Advance или .gbc для Game Boy Color;
  • В «Загрузках» тапаем по файлу с иконкой приложения, либо по архиву;
  • Играем.
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Эмулятор сам запустит игру и добавит ее в список на стартовом экране приложения, повторно лезть в загрузки не нужно. 



Эмулятор уже настроен по умолчанию, поддерживает автосохранение и горизонтальную ориентацию экрана. Тапнув по шестеренке в левом верхнем углу, откроются дополнительные опции, где можно задать пропуск кадров и сделать картинку более плавной.

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