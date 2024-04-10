Вышел трейлер новой игры Prince of Persia от создателей Dead Cells

Фархад
PoP

Компания Ubisoft только недавно выпустила метроидванию Prince of Persia: The Lost Crown, а уже сейчас анонсировала ещё одну игру по этой франшизе. Речь идёт о Rogue Prince of Persia, которая выйдет в раннем доступе Steam 14 мая.



Проект создала студия Evil Empire, ранее разработавшая культовый рогалик Dead Cells. Судя по трейлеру, нас ждём базовый 2D-рогалик с боковой прокруткой, как и в Dead Cells. Графика также напоминает популярные экшен-платформеры.

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Ubisoft заявляет, что готова выпустить для игры множество дополнительного контента, как только получит отзывы игроков и покупателей. Как минимум, обещают новые уровни, боссов, оружие, врагов и улучшения. К сожалению, издатель ещё не успел классифицировать этот проект, но, скорее всего, он будет относиться к АААА-тайтлам.
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Источник:
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Комментарии

wetwet
+879
wetwet
вся фишка принца персии была в том чтобы шагнуть не слишком далеко и прыгнуть на нужную половицу. а эта динамика больше про Алладина
Вчера в 23:28
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