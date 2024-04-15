Найден способ легко и быстро возвращать деньги за покупки с Ozon Global. Очень ценная информация!

Пользовательница «Пикабу» с ником Jane.Dow, представившаяся сотрудницей ПВЗ Ozon поделилась крайне полезной информацией относительно покупок из-за рубежа через сервис Ozon Global. Она даже дала советы на тот случай, если в посылке окажется не тот товар, что в описании на сайте.
По словам Jane.Dow, жалоб на товары с Ozon Global очень много и по сути это рулетка с большой вероятностью получить подделку или более дешёвый товар. Возврат некачественных товаров затруднён тем, что Ozon позиционирует себя как посредник и предлагает общаться напрямую с продавцами, а они неохотно идут на диалог и придумывают разные схемы, чтобы оставить деньги у себя.
Многие работники ПВЗ обманывают, когда говорят, что товар с Ozon Global нельзя вернуть. Это возможно, хотя и не всегда.
Если в ПВЗ стало очевидно, что пришло не то, что нужно (например, коробка слишком маленькая или слишком лёгкая), можно попросить аннулировать заказ, и тогда покупка будет отменена, а деньги почти моментально вернутся на карту, с которой производилась оплата. Jane.Dow пишет, что от купленного через Ozon Global товара можно отказаться в ПВЗ исключительно до его получения и вскрытия коробки. У всех сотрудников пунктов выдачи в компьютере есть кнопка «Аннуляция», и не стоит верить тем, которые говорят, что её нет, и вещь нужно в любом случае получать — тем самым они стараются спихнуть все возможные проблемы с товаром на покупателя.
Если вы всё же получили товар и дома выявили несоответствие или брак, нужно составить заявку на возврат через личный кабинет Ozon, и тут возможны проблемы. Хорошо, если Ozon сам одобрит возврат, тогда товар можно будет вернуть через ПВЗ, и деньги за него вернутся на карту в полном объёме. Хуже, когда Ozon отправит договариваться с продавцом: тогда можно получить от него небольшую компенсацию и оставить товар у себя или придётся отправлять товар почтой за свой счёт в надежде, что продавец после его получения подтвердит брак и одобрит возврат денег с возмещением почтовых расходов. Может не одобрить, вернуть не всю сумму или вообще исчезнуть.
Некоторые продавцы намеренно указывают в личном кабинете Ozon несуществующий почтовый адрес или транслитерируют своё имя, наименование или адрес организации из иероглифов в латиницу. В этом случае покупатель просто не сможет оформить почтовое отправление, чтобы послать товар за рубеж, и, как следствие, не получит возврат денег. Именно поэтому стоит заглядывать в информацию о продавце и не покупать товары у тех, чьё имя или наименование слишком длинное, ведь при возникновении проблем вы физически не сможете вернуть ему купленную вещь.
Перед тем как идти в ПВЗ за товаром с Ozon Global, узнайте его примерный вес и размеры и добавьте к этому вес и габариты коробки. Возьмите с собой весы и взвесьте товар. Убедитесь, что коробка не слишком мала для товара и он мог бы в неё уместиться. Если отправление легче и меньше, чем должно быть, откажитесь от получения, попросив работника пункта нажать кнопку «Аннуляция». Также есть смысл не забирать товар в сильно повреждённой коробке или если в коробке что-то болтается и стучит — даже если там именно то, что вы купили, есть риск того, что оно сломалось по дороге. Главное — помнить о магической кнопке «Аннуляция», которая позволяет отменить покупку прямо в ПВЗ до получения и вскрытия отправления. Она избавит вас от необходимости общаться с продавцом, который намеревался обмануть вас при продаже и наверняка попытается обмануть с возвратом.
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