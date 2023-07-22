Найден способ скрыть Wi-Fi от соседей. Теперь никто не попытается к вам подключиться

Александр

Одна из малоизвестных, но очень полезных возможностей роутеров — сокрытие сети из общей видимости. Находящиеся неподалёку устройства не будут видеть ваш Wi-Fi, но подключиться к нему всё равно можно — если знать название точки и пароль.



Скрыть Wi-Fi можно в настройках роутера. Для этого нужно зайти в настройки беспроводного режима рядом с именем сети и поставить галочку у опции «Скрыть SSID» (или Hide network). В зависимости от производителя и модели роутера эта опция может называться иначе. Если ваш роутер работает в двух диапазонах, потребуется скрыть сеть в каждом из них.



После такой манипуляции ваш Wi-Fi перестанет отображаться при поиске доступных сетей. Чтобы подключиться к нему, нужно будет вручную ввести имя сети и пароль доступа или отсканировать QR-код.

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Комментарии

tellurian
+4897
tellurian
Всегда и Везде так делаю.
2 часа назад в 12:30
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Dmitriy
+608
Dmitriy
Найден способ? Фигасе вы его искали десятилетиями, а он был всегда...
час назад в 12:44
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