Как быстро посмотреть и поделиться паролем Wi-Fi на iPhone или Android-смартфоне

Откройте «Настройки» → «Сеть и интернет»

Выберите «Интернет»

Нажмите шестеренку возле текущего подключения

Выберите «Поделиться» и покажите QR-код гостю.

Попросите гостя открыть настройки на его iPhone и нажать на вашу Wi-Fi-сеть

Поднесите к нему свой iPhone — на вашем экране появится всплывающее окно

Нажмите «Поделиться» и iPhone гостя сразу подключится к сети.

Когда к нам домой приходят гости, то зачастую один из первых вопросов, который у них возникает — можно ли подключиться к домашнему Wi-Fi. Нам не жалко, но пароль своей сети наизусть мало кто помнит.К счастью, и в iOS, и в Android предусмотрена возможность поделиться текущим подключением к Wi-Fi-сети. Это можно сделать двумя способами: либо просто посмотреть сам пароль и показать его гостю, либо «расшерить» ему готовое подключение без необходимости что-то вводить.QR-код можно считать смартфоном с любой ОС. На большинстве Android-смартфонах под QR-кодом написан сам пароль, так что вы можете продиктовать его.К сожалению, iOS не предоставляет возможности быстро поделиться паролем с Android-устройством. Для подключения такого смартфона вы можете просто посмотреть пароль в системе (на iOS 16 и новее). Для этого откройте «Настройки» → Wi-Fi → нажмите на значок «i» возле вашей сети и тапните по строчке «Пароль». Его можно скопировать и отправить, или же просто показать.