Игры DIY

Поиграл — смыл за собой. Блогер собрал игровой ПК-унитаз

Александр


YouTube-блогер Basically Homeless решился на безумный эксперимент. Он собрал игровой компьютер, использовав в качестве корпуса сливной бачок унитаза. Теперь он может совмещать сразу два дела — испражняться и играть.

Что касается начинки, тут она вполне приличная: материнская плата MSI Z690I Unify ITX, процессор Intel Core i7-12700, 64 ГБ оперативной памяти DDR5, SSD-накопитель и видеокарта ASUS GeForce RTX 3060. Изображение выводится на геймерский монитор MSI Optix с частотой экрана 240 Гц. Монитор крепится к стене на кронштейн, а под ним установлен складной стол, чтобы было удобно пользоваться мышью и клавиатурой.

Блогер разместил компьютерную начинку внутри сливного бачка, предусмотрев защиту компонентов от попадания воды. В бачке он сделал большой вырез (чтобы было видно, что с компьютером всё ок) и герметично закрыл его оргстеклом, а сверху тепло выводится вентилятором. Как только FPS в играх начинает проседать, геймер сливает воду. Из системы водоснабжения в унитаз автоматически заливается холодная вода, которая постепенно нагревается от системы водяного охлаждения.

Basically Homeless доволен, что теперь может подолгу играть с максимальными настройками графики, а ещё — тем, что детально разобрался в устройстве сантехники и, можно сказать, всего за несколько дней приобрёл новую профессию. Правда, теперь он рискует заработать геморрой, если будет подолгу засиживаться перед играми, компьютер рискует не выдержать высокой влажности и быстро сломается, а бачок может в один момент треснуть из-за постоянных перепадов температур.

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Комментарии

kardigan
+2632
kardigan
Ох не уеб… ал@ бы его током, ежели что пойдёт не так.
час назад в 17:55
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S.T.A.L.K.E.R.
+546
S.T.A.L.K.E.R.
Блоггер наверное из США 😂😂😂⁉️
45 минут назад
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