Российские фанаты продолжают мстить разработчикам S.T.A.L.K.E.R. В сеть слили консольную версию игры

В сеть утекла сборка консольной версии игры S.T.A.L.K.E.R.: Тени Чернобыля.Об этом сообщил инсайдер с Telegram-канала «Величайшая бригада». Как и многие фанаты S.T.A.L.K.E.R., он не разделяет действий компании GSC Game World в отношении русской аудитории, что подробно описывает в своем сообщении.Также к тексту приложена ссылка на архив со сборкой игры и скриншоты, на которых видны изменения в интерфейсе стартового меню и управления. Кроме того инсайдер заявляет, что над портом работает сторонняя студия, а сама игра переносится на измененный движок X-Ray Engine.Автор утверждает, что есть вероятность утечки и второй части S.T.A.L.K.E.R., которой он обещает поделиться, как только она попадет ему в руки.На данный момент GSC Game World не давали комментариев по поводу утечки.