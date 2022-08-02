S.T.A.L.K.E.R. игры

Российские фанаты продолжают мстить разработчикам S.T.A.L.K.E.R. В сеть слили консольную версию игры

Артем
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В сеть утекла сборка консольной версии игры S.T.A.L.K.E.R.: Тени Чернобыля. 

Об этом сообщил инсайдер с Telegram-канала «Величайшая бригада». Как и многие фанаты S.T.A.L.K.E.R., он не разделяет действий компании GSC Game World в отношении русской аудитории, что подробно описывает в своем сообщении. 

Также к тексту приложена ссылка на архив со сборкой игры и скриншоты, на которых видны изменения в интерфейсе стартового меню и управления. Кроме того инсайдер заявляет, что над портом работает сторонняя студия, а сама игра переносится на измененный движок X-Ray Engine.
Автор утверждает, что есть вероятность утечки и второй части S.T.A.L.K.E.R., которой он обещает поделиться, как только она попадет ему в руки.

На данный момент GSC Game World не давали комментариев по поводу утечки.


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Источник:
Telegram
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Комментарии

Mers
+4038
Mers
Без модов такое себе. Очень понравился мод Лост Альфа. Такой игра должна была выйти изначально, намного интереснее оригинала.
2 часа назад в 17:24
#
+742
Ufoer Mers
Когда игра только вышла и оригинал зашел на ура. Ух, подземелья агропрома как сейчас помню, пересрал я тогда конкретно от кровососа 😂
2 часа назад в 17:36
#
Mers
+4038
Mers Ufoer
Когда вышла да, но сейчас этого Вау эффекта уже не будет.
3 минуты назад
#
S.T.A.L.K.E.R.
+546
S.T.A.L.K.E.R.
А смысл сливать эту Версию ?!
Она итак где только можно выложена, а количество модов наверное не поддаётся счёту
час назад в 17:51
#
0
Dimitriy Kufshinoff S.T.A.L.K.E.R.
консольная версия это версия для приставок. Не слышал о ней, но, видимо она готовится к выходу.
31 минуту назад
#
0
Slucky Dog S.T.A.L.K.E.R.
это билд, референсом послужила пк версия, надписи — это последнее что меняют
27 минут назад
#
S.T.A.L.K.E.R.
+546
S.T.A.L.K.E.R. Slucky Dog
Тогда странно, что версия консоли не указана 😂😂😂
А бы поиграл в ТЧ на консоли, совсем другое управление и соответственно эмоции 🤪🤪🤪
Жаль модов не будет конечно 😆😆😆
25 минут назад
#
–3
jony001
Зачем мстить?!
Разработчики все правильно сделали
33 секунды назад
#
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