Появился способ экономить на поездках на такси

«Яндекс» начал давать дополнительный кэшбэк за поездки на такси «Яндекс Go». Для этого нужно оплачивать их любой банковской картой, привязанной к сервису «Яндекс Пэй».Чтобы получить такой кэшбэк, нужно установить приложение «Яндекс Пэй», пополнить счёт или привязать к сервису карту любого банка и активировать предложение. После этого за поездки на любом тарифе «Яндекс Go» будет начисляться дополнительный кэшбэк 3% баллами «Яндекс Плюс». Расходовать эти баллы можно при наличии подписки «Яндекс Плюс» в любых сервисах «Яндекса» (например, на те же поездки на такси или при покупке товаров в «Яндекс Маркете»).Стоит обратить внимание, что дополнительный кэшбэк за такси перестанет начисляться с марта, поэтому в дальнейшем будет целесообразно изменить способ оплаты поездок на более выгодный.