Microsoft представила Support and Recovery Assistant (SaRA) — программу, которая может помочь определить и решить проблему с ПО от компании из Редмонда, или же, если это невозможно, помочь правильно обратиться в службу поддержки. Утилита работает с операционными системами Windows 7, 8, 8.1 и 10, а также всеми Microsoft Office, начиная с 2010. К слову, тут можно оценить юмор Microsoft — Сара Коннор помогает будущему ПО терминатора исправно функционировать.
Итак, скачать сию программу можно бесплатно с официального сайта. Не пугайтесь того, что указан лишь английский язык — при установке утилита подтянет русский языковой пакет (однако часть текста все равно останется на английском). Скачав архив, распакуйте его и установите SaRA, после чего нужно принять условия использования. Далее вам будет предложен выбор софта, с которым случилась проблема:
Различных возможностей тут хватает — на выбор есть Windows, Outlook, Skype, Teams, Office и даже синхронизация со смартфонами. Забавно, что есть пункт «Outlook для Mac». Ага, в утилите для Windows.
Выбрав нужный пункт, вы получите несколько подпунктов (при подведении к ним мыши появятся дополнительные подсказки, причем зачастую на русском):
В дальнейшем SaRA спросит, на этом ПК возникла проблема, или же на другом. Если вы выберете опцию «на другом», то вам будет предложена ссылка на эту утилиту, дабы скачать ее на нужном устройстве:
Если же вы выберите опцию «на этом ПК», то ассистент будет предлагать всевозможные варианты решения проблемы. Например, в случае с выбранной мною проблемой «купил, но не могу установить Office 365» SaRA попросит зайти в нужную учетную запись Microsoft, чтобы удостоверится в покупке и скачать нужные файлы:
Если выбрать опцию «проблемы с активацией Windows», то SaRA предложит воспользоваться встроенным средством для устранения неполадок:
Если же предложенные способы решения проблемы не помогают, то ассистент даст ссылку на нужный раздел сайта Microsoft с более подробными способами решения проблемы, откуда можно будет при желании связаться со службой поддержки.
Короче говоря, у Microsoft получился помощник на уровне ботов в различных банковских приложениях: какие-либо серьезные проблемы с софтом он, конечно, не решит, но помочь в базовых задачах начинающему пользователю SaRA вполне способна.
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