7 июня 2021 года Apple провела свою ежегодную конференцию WWDC, на которой рассказала разработчикам (и всем, кто смотрел трансляцию в интернете) о своих новых ОС — iOS 15, iPadOS 15 и macOS 12 Monterey. Блогеры всего мира практически сразу «окрестили» это мероприятие самым скучным в истории Apple, а обновления фирменных «операционок» — самым бесполезным. Однако всё оказалось не так просто, как выглядело вначале.
Спустя время разработчики и журналисты начали находить всё новые и новые функции в iOS/iPadOS 15 и macOS Monterey — и удивление только нарастало. Оказывается, о большинстве нововведений Apple не рассказала на конференции. В частности, ресурс MakeUseOf обнаружил, что компания встроила в новые ОС аналог Google Authenticator — только решение от Apple намного круче и удобнее.
Что это такое
По сути, это нативный генератор ключей 2FA от Apple. То есть, на любом сайте или ресурсе, поддерживающем двухфакторную аутентификацию (например, Google, Mega или Zoom), вы сможете авторизоваться с помощью Apple-устройства — а сторонние приложения вроде Google Authenticator теперь не понадобятся.
Как включить
Функция 2FA от Apple включена по умолчанию. Чтобы ею воспользоваться, нужно:
- зайти на желаемый сайт — давайте возьмем для примера google.com
- пройти в раздел «Безопасность» → «Двухфакторная аутентификация»
- включить «двухфакторку» и добавить номер телефона.
Теперь сайт предложит выбрать приложение для 2FA-авторизации. Выбирайте «Приложение Authenticator». На экране появится QR-код для привязки 2FA-приложения к сайту. И здесь у вас есть два варианта:
- Открыть устройство Apple, зайти в «Настройки» → «Пароли» → найти в списке тот аккаунт, для которого вы включаете 2FA, и нажать «Настроить код проверки» → «Сканировать QR-код». Отсканировав код, вы увидите на экране шестизначный код привязки — вводите его на сайте Google и сохраняйте настройки. Готово!
- Если вы включаете «двухфакторку» с единственного устройства Apple, то под QR-кодом на сайте Google нажмите «Не удается отсканировать код». Вместо QR-кода появится длинный набор букв и цифр — выделите и скопируйте его. Теперь пройдите в «Настройки» → «Пароли» → найдите в списке тот аккаунт, для которого вы включаете 2FA, и нажмите «Настроить код проверки» → «Ввод ключа настройки». Вставляйте код в это поле. Теперь вы увидите на экране шестизначный код привязки — вводите его на сайте Google и сохраняйте настройки. Готово!
Как пользоваться
Здесь снова два варианта.
- Если у вы пользуетесь только устройствами Apple, которые обновлены до iOS 15, iPadOS 15 и macOS Monterey: просто заходите на сайт с помощью Safari, авторизуйтесь с помощью пароля, и на этапе 2FA-проверки жмите предложенный «Код проверки для [ваш аккаунт]». Готово!
- Если вы пытаетесь авторизоваться в аккаунте с устройства другого бренда, или же ваш Apple-девайс не обновился до ОС 2021 года: заходите на сайт, авторизуйтесь с помощью пароля. Когда сайт попросит 2FA-код, откройте ваше устройство Apple, пройдите в «Настройки» → «Пароли» → найдите в списке тот аккаунт, в который вы входите, и внутри вы увидите одноразовый код.
Ранее мы рассказали, что Apple планирует в скором времени избавиться от паролей совсем.
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