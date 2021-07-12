Компания Panic официально представила свою новую игровую приставку Playdate. Анонс размещен на официальном сайте Panic.
Девайс жизнерадостного желтого цвета оснастили черно-белым дисплеем с разрешением 240х400 пикселей. Она работает под управлением чипа Cortex M7, а объем памяти впечатляет — 4 Гб оперативной и 16 Гб встроенной это очень солидно для монохромного интерфейса. Аккумулятора устройства хватит на условные две недели, а из способов связи консоль оснащена Wi-Fi и Bluetooth — последний нужен для подключения беспроводных наушников. К слову, 3,5мм-разъем тоже в наличии.
Главная фишка Playdate — уникальные игры с уникальным управлением. Panic привлекла талантливых инди-разработчиков, и в результате их работы консоль получила 24 эксклюзивных игры — поиграть в них нельзя будет больше ни на одной платформе. Механика управления в играх специфична — в них задействуется механическая ручка сбоку устройства, и эта ручка совершенно необходима для прохождения тайтлов. В основном это казуальные игры, а Panic обещает, что список их будет расширяться.
На этом странности не заканчиваются — Panic создала несколько необычных аксессуаров для девайса. Среди них фиолетовая обложка и квадратная Bluetooth-колонка в виде док-станции для консоли. Они продаются отдельно.
На данный момент разработчики собрали около 20 000 штук таких консолей. Предзаказ будет открыт в этом месяце, ожидаемая цена — $179, или около 13 тысяч рублей по текущему курсу.
Кстати, мы писали об этой приставке, когда она была еще в проекте.
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