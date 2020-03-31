Хайтек-аналитик Джон Проссер поделился в своём твиттере информацией относительно выпуска новой недорогой модели iPhone. По данным его источников внутри Apple, iPhone 9 будет представлен 15 апреля и появится в продаже 22 апреля.
Проссер говорит, что эти даты были озвучены на собрании сотрудников Apple, но они ориентировочные, поскольку планы может спутать пандемия коронавируса COVID-19.
Презентация iPhone SE 2 должна была состояться в марте, но выпуск этого смартфона задержался из-за проблем с производством, вызванных вспышкой коронавируса в Китае.
Ожидается, что iPhone 9 (или iPhone SE2) получит LCD-экран диагональю 4,7 дюйма с разрешением 750×1334 пикселей, топовый процессор Apple A13 Bionic, 3 ГБ оперативной памяти и камеру среднего уровня. Скорее всего, его стоимость будет невысокой, ведь iPhone SE стоил 399 или 499 долларов США за модификации с накопителем 32 или 128 ГБ соответственно.
iPhone 9 будет отличаться от более дорогих моделей iPhone, готовящихся к выпуску в 2020 году: у него экран меньшей диагонали (и не OLED, а LCD), используется более простая камера, нет поддержки 5G и сканера лица Face ID, зато имеется сканер отпечатков пальцев TouchID. В остальном он предложит пользователям топовую начинку по невысокой цене и придётся по вкусу тем, кто скучает по флагманским смартфонам с небольшими экранами и умеренными габаритами.
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