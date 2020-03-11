



По данным источников Cult of Mac, Apple отказалась от проведения презентации, которая была запланирована на 31 марта. На этом мероприятии должны были показать новую модель iPhone и ещё несколько новинок.



Компания якобы побоялась собирать тысячу человек вместе в «Театре Стива Джобса» из-за риска распространения коронавируса COVID-19. Ранее Apple разрешила своим сотрудникам работать дома, чтобы они не контактировали друг с другом и не распространяли возможную инфекция.



В Санта-Кларе, округе Калифорнии, за пределами которого расположена штаб-квартира Apple, установлен запрет на мероприятия с числом участников более тысячи человек.



Apple могла бы провести онлайн-трансляцию презентации или анонсировать выпуск новинок пресс-релизами, но и с этим возникли проблемы. Дело в том, что производство новой модели iPhone задерживается из-за проблем с поставками компонентов и простоем завода, на котором осуществляется сборка устройств.



По слухам, Apple планировала представить недорогую модель iPhone 9 или iPhone SE 2. Этот смартфон обладает экраном диагональю 4,7 дюйма с разрешением 750×1334 пикселей, топовым процессором Apple A13 Bionic, 3 ГБ оперативной памяти и камерой среднего уровня, а внешне он напоминает iPhone 8. Как и другие смартфоны Apple, он лишён 3,5-мм аудиоразъёма, но к нему вернулась круглая кнопка «Домой», в которую встроен сканер отпечатков пальцев. Возможно, презентация этого устройства всё же состоится в этом году, но с датой Apple пока не определилась.







