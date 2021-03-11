





Компания Google обновила браузер Chrome для смартфонов и планшетов до версии 89. Обновлённое приложение содержит очень интересное нововведение, которое по какой-то причине не было анонсировано отдельно.Теперь Chrome позволяет открыть предпросмотр страницы не покидая сайт, на котором вы находитесь. Это удобно тем, что вы можете быстро посмотреть контент по ссылки затем решить, стоит вам переходить на другой сайт или лучше остаться на том, который открыт сейчас.Как это работает:По долгому нажатию на ссылку появляется меню с несколькими опциями, в том числе новой — «Просмотреть страницу» (или Preview page в англоязычном варианте). Поверх сайта появляется страница с предпросмотром. Превью можно открыть в полноценной вкладке на весь экран, нажав на значок со стрелочкой в квадратике, или закрыть, нажав на крестик или свайпом вниз.Страницу в предпросмотре можно пролистывать вниз и вверх, то есть по сути она представляет собой временно открытую вкладку, причём в ней даже возможна дальнейшая навигация по ссылкам и меню сайта. В то же время эту страницу можно легко закрыть, чтобы она не висела в памяти и не засоряла собой браузер.Ранее в мобильной версии Chrome появилась группировка вкладок, которая позволяет быстро закрывать сразу несколько сгруппированных страниц. Если открыть превью на полный экран, страницу можно добавить в одну из существующих групп, так что это нововведение можно считать очередным дополнением, которое упрощает использование браузера.