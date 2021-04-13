Яндекс

В приложении «Яндекс» теперь есть умная камера, она в реальном времени распознаёт и ищет предметы, переводит текст и сканирует документы. В ней объединились технологии компьютерного зрения, машинного перевода и поиска. 

Стоит навести на что-нибудь камеру, и она отметит объекты, которые смогла распознать. Про многие из них можно узнать, что это и где продаётся. Скажем, если понравился какая-то вещь, легко посмотреть, где купить такую же или похожую. Точно так же можно выяснить, как называется растение, порода собаки или, например, памятник архитектуры.
Также умная камера умеет переводить тексты и сканировать документы, переведённый ею текст появляется поверх изображения. Чтобы воспользоваться этим нововведением, нужно обновить приложение «Яндекс» для Android или iOS до самой свежей версии.


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