«Предыдущий логотип „Яндекса“ был создан почти тринадцать лет назад. Тогда никто не думал, что интернет-компания может заниматься доставкой продуктов, обрабатывать платежи и делать беспилотные автомобили. Новая айдентика отражает суть современного „Яндекса“ и хорошо выглядит на самых разных поверхностях, от экрана смартфона до пакета с продуктами из „Лавки“. В то же время она напоминает, что у сервисов „Яндекса“ общие технологии и общее начало — поиск», — Геннадий Лохтин, дизайн-директор «Поиска».







«Яндекс» решил привести к единообразному виду айдентику всех своих сервисов. Для этого был создан новый логотип, набранный шрифтом, который разработан дизайнерами компании совместно с Ильёй Рудерманом (он давно сотрудничает с «Яндексом» и участвовал в разработке шрифта Yandex Sans).Прежний логотип «Яндекса» был создан около 13 лет назад, когда компания занималась в основном интернет-проектами (прежде всего поисковиком и рекламной сетью) и не думала оказывать услуги в офлайне.Новый логотип и шрифт будут использоваться как в интернет-сервисах «Яндекса», так и на объектах офлайн-бизнеса (например, на сумках курьерах «Яндекс.Еды» и автомобилях водителей «Яндекс.Такси»). Сокращённая версия логотипа — набранная новым шрифтом буква «Я» в красном круге.«Яндекс» также изменил внешний вид поисковой строки, теперь она не оформлена в виде стрелочки.