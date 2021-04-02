





«Яндекс.Браузер» стал переводить текст на картинках. Теперь пользователям будет удобнее делать покупки и искать информацию на зарубежных сайтах. Это стало возможным благодаря «Яндекс.Переводчику» и технологиям компьютерного зрения.«Яндекс.Браузер» давно умеет переводить текст на странице, но иногда этого мало. Важная информация — например, анонс концерта или распродажи — может быть размещена на картинке. Кроме того, не всегда понятно, что написано на кнопках, сделанных в виде изображений. «Яндекс.Браузер» позволяет переводить такие тексты, не скачивая специальных расширений. Это первый десктопный браузер со встроенным переводом изображений.Браузер позволяет переводить сразу все картинки или по одной. Чтобы перевести конкретное изображение, достаточно выбрать соответствующий пункт в контекстном меню. Если человек переводит весь сайт, на картинках появляется кнопка «Перевести» — так что можно переводить их выборочно. А если нужен перевод всех картинок, чтобы прочитать названия кнопок — проще открыть меню «Переводчика» в адресной строке и выбрать нужный пункт.Перевод происходит в несколько этапов. Сначала Браузер находит картинки и с помощью компьютерного зрения пытается выделить на них текст — и чем причудливее шрифт, тем сложнее эта задача. Затем текст отправляют «Яндекс.Переводчику», который знает больше 90 языков. Переведённый текст надо красиво наложить на картинку, а это не всегда легко. Если перевод сильно отличается от оригинала по длине, он выводится в отдельном окошке: оно открывается при наведении курсора на картинку.Новая возможность доступна в Яндекс.Браузере для Windows и бета-версии для Android. В ближайшее время она появится в версии браузера для остальных десктопных платформ, а до конца года — и для iOS.