В WhatsApp появилась отправка видеосообщений. Как пользоваться?

Разработчики добавили в мессенджер WhatsApp возможность обмена видеосообщениями. Можно отправлять и просматривать ролики продолжительностью не более одной минуты.Для записи видеосообщения нужно нажать на кнопку с микрофоном, которая расположена в правой нижней части экрана — микрофон должен превратиться в камеру. При нажатии и удерживании этой кнопки происходит записи видео, а как только вы её отпускаете, ролик отправляется собеседнику в чате. Если кнопка с камерой не появляется, значит вам пока недоступна эта возможность.Видеосообщения доступны в бета-версиях WhatsApp для Android (2.23.13.4) и iOS (23.12.0.71). После непродолжительного этапа тестирования они появятся в релизных версиях мессенджера. Чтобы ваш собеседник мог просматривать отправленные ему видеозаписи, необходимо, чтобы его приложение тоже было обновлено до версии, которая поддерживает их.