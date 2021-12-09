



В скором времени в WhatsApp появится возможность отправлять и получать деньги в криптовалюте. На начальном этапе она станет доступна только в США.



В WhatsApp будет интегрирован электронный кошелёк Novi. Он уже доступен у части пользователей этого мессенджера в США. Комиссию за перевод и получение средств платить не надо.







Отправка криптовалюты мало чем отличается от отправки файлов: в окне чата нужно нажать на кнопку со знаком «плюс», выбрать пункт «Оплата» и указать сумму, которую вы хотите отправить. Как и в случае с перепиской, информация о трансакциях в WhatsApp защищена сквозным шифрованием.



Известно, что Павел Дуров хотел встроить в Telegram платёжную систему на основе криптовалюты Gram и блокчейн-сети TON. Он уже привлёк средства инвесторов на эту цель, однако власти США запретили ему выпускать криптовалюту, поэтому проект TON был закрыт.







