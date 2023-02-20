В Windows 11 нашли два секретных приложения

Александр



Компания Microsoft постоянно тестирует различные экспериментальные нововведения бета-сборках Windows 11, но на этот раз она засекретила парочку из них даже от «инсайдеров». В свежей сборке с номером 25300 были обнаружены новые версии приложений «Проводник» и «Галерея», однако по умолчанию они скрыты, для доступа к ним необходимо произвести определённые манипуляции.

Как выяснил сайт Tom’s Hardware, новый «Проводник» создан с помощью инструмента Windows App SDK (WASDK), а «Галерея» основана на расширяемый язык разметки для приложений XAML. На практике это означает ещё более глубокую интеграцию в Windows 11 и улучшенную поддержку других продуктов Microsoft (например, облака OneDrive или офисного сервиса Microsoft 365).



Новый «Проводник» выглядит и работает примерно так же, как существующий, то есть все изменения в основном «спрятаны под капотом» и не видны обычным пользователям. «Галерея» была немного усовершенствована — в ней, например, появилась возможность выбрать фотографии и видео за определённый период времени. Также предусмотрена синхронизация снимков и видеозаписей с OneDrive.



Как получить доступ к новым «Проводнику» и «Галерее»

  • Установите Windows 11 с номером сборки 25300 (как это сделать — тут и тут)
  • Запустите редактор реестра (Win+R → regedit → Enter)
  • Перейдите в путь HKLM \ SOFTWARE \Microsoft \Windows \CurrentVersion\ Shell\ Update\ Packages\ MicrosoftWindows.Client.40729001_cw5n1h2txyewy \Compatible
  • Измените значение реестра с 0 на 1
  • Скачайте ViVeTool, распакуйте в папку C:\vivetool
  • Откройте командную строку с правами администратора и запустите команду cd C:\vivetool
  • Последовательно введите указанные ниже команды, нажимая Enter после каждой из них:
    ViveTool.exe /enable /id:40729001
    ViveTool.exe /enable /id:40731912
    ViveTool.exe /enable /id:41969252
    ViveTool.exe /enable /id:42922424
    ViveTool.exe /enable /id:41040327
    ViveTool.exe /enable /id:42295138
    ViveTool.exe /enable /id:42105254
  • Перезагрузите компьютер

После этого на вашем компьютере будут использоваться новые версии «Проводнику» и «Галерее». Имейте в виду, что они тестовые, поэтому могут работать с ошибками или нарушать нормальную работу других программ.

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Комментарии

barbarianin
+183
barbarianin
" в осн6овном“ — опять копипаста? там текста-то на 15-20сек , ну перечитать и исправить опечатки сложно что-ли . Вроде статья интересная , но из-за таких мелочей перечитывать предложение приходится
час назад в 19:01
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