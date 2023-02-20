В Windows 11 нашли два секретных приложения





Компания Microsoft постоянно тестирует различные экспериментальные нововведения бета-сборках Windows 11, но на этот раз она засекретила парочку из них даже от «инсайдеров». В свежей сборке с номером 25300 были обнаружены новые версии приложений «Проводник» и «Галерея», однако по умолчанию они скрыты, для доступа к ним необходимо произвести определённые манипуляции.



Как выяснил сайт Tom’s Hardware, новый «Проводник» создан с помощью инструмента Windows App SDK (WASDK), а «Галерея» основана на расширяемый язык разметки для приложений XAML. На практике это означает ещё более глубокую интеграцию в Windows 11 и улучшенную поддержку других продуктов Microsoft (например, облака OneDrive или офисного сервиса Microsoft 365).







Новый «Проводник» выглядит и работает примерно так же, как существующий, то есть все изменения в основном «спрятаны под капотом» и не видны обычным пользователям. «Галерея» была немного усовершенствована — в ней, например, появилась возможность выбрать фотографии и видео за определённый период времени. Также предусмотрена синхронизация снимков и видеозаписей с OneDrive.







Как получить доступ к новым «Проводнику» и «Галерее»





Установите Windows 11 с номером сборки 25300 (как это сделать — тут и тут)

Запустите редактор реестра (Win+R → regedit → Enter)

Перейдите в путь HKLM \ SOFTWARE \Microsoft \Windows \CurrentVersion\ Shell\ Update\ Packages\ MicrosoftWindows.Client.40729001_cw5n1h2txyewy \Compatible

Измените значение реестра с 0 на 1

Скачайте ViVeTool, распакуйте в папку C:\vivetool

Откройте командную строку с правами администратора и запустите команду cd C:\vivetool

Последовательно введите указанные ниже команды, нажимая Enter после каждой из них:

ViveTool.exe /enable /id:40729001

ViveTool.exe /enable /id:40731912

ViveTool.exe /enable /id:41969252

ViveTool.exe /enable /id:42922424

ViveTool.exe /enable /id:41040327

ViveTool.exe /enable /id:42295138

ViveTool.exe /enable /id:42105254

Перезагрузите компьютер

После этого на вашем компьютере будут использоваться новые версии «Проводнику» и «Галерее». Имейте в виду, что они тестовые, поэтому могут работать с ошибками или нарушать нормальную работу других программ.