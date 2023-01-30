Как вступить в программу предварительной оценки Windows 11 и получать экспериментальные обновления в числе первых

Александр


Компания Microsoft выпускает различные версии сборок Windows 11, в том числе те, что содержат тестовые нововведения. Эти сборки выходят в рамках программы предварительной оценки (в оригинале Windows Insider) и позволяют приобщиться к новым возможностям Windows 11 в числе первых.

Как вступить в программу предварительной оценки:

  • Запустите «Параметры» (через меню «Пуск» или нажатием Win + I)
  • Перейдите в «Центр обновления Windows», а затем в раздел «Программа предварительной оценки Windows».
  • Нажмите кнопку «Начало работы» и привяжите свой аккаунт Microsoft. На почту придёт уведомление о вступлении в программу Windows Insider.
  • На последнем этапе выберите канал, от которого на ваш компьютер будут приходить обновления: Dev (максимально экспериментальный и наименее стабильный), «Бета» (больше стабильности, но меньше нововведений) или «Предварительный выпуск» (тщательно протестированные сборки, готовящиеся к официальному релизу)
  • Вернитесь в «Центр обновления Windows» и проверьте наличие обновлений. После скачивания и установки может потребоваться перезагрузка компьютера.
В зависимости от выбранного канала вы будете периодически получать обновления, которые появятся в стабильных сборках Windows 11 лишь спустя несколько недель или месяцев. У вас также будет возможность повлиять на развитие Windows 11, отправляя разработчикам отзывы на различные нововведения и изменения.
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