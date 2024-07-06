10 миллиардов паролей оказались у всех на виду. Эксперты бьют тревогу

Артем
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Это крупнейшая утечка, которую хакеры применят для взломов.

Один из хакерских форумов разместил текстовый файл rockyou2024.txt, который содержит 9,94 миллиарда уникальных паролей. Базу сформировали из свежих и ранее слитых данных. На портале Cybernews отметили, что это самая крупная утечка подобного формата в открытом доступе.

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Текстовый файл с паролями выложил пользователь форума под ником ObamaCare, который уже неоднократно делился базами. Эксперты Cybernews полагают, что базу задействуют для кибератак брутфорсом, и рекомендуют всем без исключения сменить пароли на более надежные.

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Источник:
Cybernews
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Комментарии

stuff
+12
stuff
А как я узнаю, мой адрес почты есть в какой-то паре или нет? Новость дали, а как проверить не дали
Сегодня в 11:36
#
tellurian
+1511
tellurian
Чтобы менять пароли, нужно знать в каких местах менять. Из новости ничего особо не понятно.
Сегодня в 11:38
#
Dmitriy
+1030
Dmitriy
Если система, где есть парольная авторизация, не использует никакой защиты от брутфорса — печаль, ибо там подбор и будет по подобным словарям в т.ч В остальных случаях брутфорсом никто домать не станет,тут уж другие методы.
Сегодня в 13:44
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