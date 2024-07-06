10 миллиардов паролей оказались у всех на виду. Эксперты бьют тревогу

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Это крупнейшая утечка, которую хакеры применят для взломов.Один из хакерских форумов разместил текстовый файл rockyou2024.txt, который содержит 9,94 миллиарда уникальных паролей. Базу сформировали из свежих и ранее слитых данных. На портале Cybernews отметили, что это самая крупная утечка подобного формата в открытом доступе.Текстовый файл с паролями выложил пользователь форума под ником ObamaCare, который уже неоднократно делился базами. Эксперты Cybernews полагают, что базу задействуют для кибератак брутфорсом, и рекомендуют всем без исключения сменить пароли на более надежные.