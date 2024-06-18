В App Store появился мошеннический «Сбербанк Онлайн». Перепутать легко, лишиться денег — ещё проще

Александр
Приложение «Сбербанк Онлайн» было удалено из App Store из-за санкций, что вынудило банк периодически выкладывать его через подставных разработчиков под другими названиями. Мошенники подсуетились и стали делать то же самое — в надежде, что клиенты запутаются и будут не глядя устанавливать всё подряд.

Сегодня в App Store появился очередной настоящий клон «Сбербанка Онлайн» — приложение «Умный Онлайн» от разработчика по имени Murlam Akmatbekov. Следом обнаружился фейк — «Сбер: Новый доступ в Сбол» от Mukad Patel. К настоящему моменту ни одно из них не удалено — ни легитимное приложение, ни поддельное.



Примечательно, что оба приложения занимают первые места в различных категориях App Store — «Умный Онлайн» в «Образовании», а «Сбер: Новый доступ в Сбол» в «Справочниках». Судя по отзывам, мошенническое приложение крадёт деньги у клиентов «Сбера» — просит заплатить 150 рублей за обслуживание, 150 рублей за уведомления и 999 рублей за доступ к веб-версии банка.



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