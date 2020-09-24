Microsoft, кинокомпания Bazelevs Тимура Бекмамбетова, Театр на Таганке, Высшая школа кино «Арка» и мультимедийный сервис Okko представили совместный уникальный проект – альманах с элементами screenlife «Будущее, я люблю тебя». Свои короткометражные художественные фильмы в рамках него сняли 5 студентов киношколы. Сюжеты не связаны друг с другом, но объединены общей идеей – польза технологий для человека. Альманах будет доступен для просмотра бесплатно в сервисе Okko с 1 октября 2020 года.
Главной целью проекта было дать молодым талантливым режиссерам возможность реализовать творческий потенциал и начать свой путь в мире «большого кино». Студентам Высшей школы кино «Арка» было предложено подумать над тем, как инновационные технологии влияют на повседневную жизнь людей, и написать короткие истории для дальнейшей экранизации. Пять лучших работ, выбранных объединенным составом жюри партнеров проекта, получили шанс воплотить свои сценарии в жизнь. Для большинства из них проект стал первым опытом в режиссуре.
Технологии своих партнеров, работающих на основе облака Azure, для вдохновения авторам предоставила Microsoft. Студия Bazelevs предложила режиссерам менторство, а также обучала интеграции в фильмы элементов screenlife – нового киноязыка, когда действие фильма происходит на экранах устройств. Театр на Таганке помог привлечь для съемок актеров собственной труппы, а также дать советы по драматургии. Okko идеологически поддержал проект, дав начинающим режиссерам возможность показать свои работы более чем 41 миллионам пользователей сервиса.
Технологии, показанные в фильмах, уже сегодня используют компании, среди которых X5 Retail Group, Рив Гош и другие. Они также поддержали проект.
О фильмах:
«Цена Любви», режиссер Тагир Мингазов.
В ролях: Павел Комаров, Валерий Чумаков, Мария Вазиева и др.
История Купидона, которого за недобросовестное выполнение должностных обязанностей низвергают с небесного Олимпа. Сюжет вдохновлен технологией электронных ценников SES-imagotag, которые позволяют торговым сетям информировать покупателей и экономить огромное количество времени сотрудникам. Место действия истории – супермаркет «Перекресток».
«Аутсорсинг», режиссер Рита Корж.
В ролях: Михаил Мараханов, Юлия Егерева, Никита Дювбанов и др.
История о том, как криминальный заказ передавался от исполнителя к исполнителю. Сюжет вдохновлен «умными» аудиобеджами VOCA-TECH, которые в жизни повышают продажи и качество клиентского сервиса в офисах компаний.
«Мультипликатор», режиссер Женя Орел.
В ролях: Роман Рипко, Мариетта Азарян и др.
Чтобы выбраться из кризиса отношений с женой, мужчина прибегает к помощи технологий – создает ее виртуальную копию. Фильм был вдоховлен разговорным искусственным интеллектом Dasha.AI. 90% собеседников не могут отличить ее от живого человека.
«Надежда умирает последней», режиссер Ерзия Ертлес.
В ролях: Марина Антонова, Максим Битюков, Наталья Тетенова и др.
Фильм о том, что бывает, если к семейной паре в дом буквально приходит Любовь. Фильм вдохновлен технологией Verisium, которая дает возможность брендам напрямую общаться со своей аудиторией, с помощью сканирования NFC-меток на продуктах.
«Маршрут Подстроен», режиссер Ольга Бителева.
В ролях: Александр Романов, Александра Цветкова, Аксинья Иванова и др.
Главный герой видит повторяющийся сон с девушкой, которую он в жизни никогда не встречал, а затем сталкивается с чередой случайностей. История вдохновлена технологиями Addreality и Bright Box. Bright Box позволяет операторам каршеринга анализировать стиль вождения пользователей и поощрять их за аккуратное управление автомобилем, делая город безопаснее. А «умные» экраны Addreality, которые широко используются в магазинах Парфюмерии и косметики Рив Гош, помогают показывать покупателям только релевантные сообщения.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Главной целью проекта было дать молодым талантливым режиссерам возможность реализовать творческий потенциал и начать свой путь в мире «большого кино». Студентам Высшей школы кино «Арка» было предложено подумать над тем, как инновационные технологии влияют на повседневную жизнь людей, и написать короткие истории для дальнейшей экранизации. Пять лучших работ, выбранных объединенным составом жюри партнеров проекта, получили шанс воплотить свои сценарии в жизнь. Для большинства из них проект стал первым опытом в режиссуре.
Технологии своих партнеров, работающих на основе облака Azure, для вдохновения авторам предоставила Microsoft. Студия Bazelevs предложила режиссерам менторство, а также обучала интеграции в фильмы элементов screenlife – нового киноязыка, когда действие фильма происходит на экранах устройств. Театр на Таганке помог привлечь для съемок актеров собственной труппы, а также дать советы по драматургии. Okko идеологически поддержал проект, дав начинающим режиссерам возможность показать свои работы более чем 41 миллионам пользователей сервиса.
Технологии, показанные в фильмах, уже сегодня используют компании, среди которых X5 Retail Group, Рив Гош и другие. Они также поддержали проект.
О фильмах:
«Цена Любви», режиссер Тагир Мингазов.
В ролях: Павел Комаров, Валерий Чумаков, Мария Вазиева и др.
История Купидона, которого за недобросовестное выполнение должностных обязанностей низвергают с небесного Олимпа. Сюжет вдохновлен технологией электронных ценников SES-imagotag, которые позволяют торговым сетям информировать покупателей и экономить огромное количество времени сотрудникам. Место действия истории – супермаркет «Перекресток».
«Аутсорсинг», режиссер Рита Корж.
В ролях: Михаил Мараханов, Юлия Егерева, Никита Дювбанов и др.
История о том, как криминальный заказ передавался от исполнителя к исполнителю. Сюжет вдохновлен «умными» аудиобеджами VOCA-TECH, которые в жизни повышают продажи и качество клиентского сервиса в офисах компаний.
«Мультипликатор», режиссер Женя Орел.
В ролях: Роман Рипко, Мариетта Азарян и др.
Чтобы выбраться из кризиса отношений с женой, мужчина прибегает к помощи технологий – создает ее виртуальную копию. Фильм был вдоховлен разговорным искусственным интеллектом Dasha.AI. 90% собеседников не могут отличить ее от живого человека.
«Надежда умирает последней», режиссер Ерзия Ертлес.
В ролях: Марина Антонова, Максим Битюков, Наталья Тетенова и др.
Фильм о том, что бывает, если к семейной паре в дом буквально приходит Любовь. Фильм вдохновлен технологией Verisium, которая дает возможность брендам напрямую общаться со своей аудиторией, с помощью сканирования NFC-меток на продуктах.
«Маршрут Подстроен», режиссер Ольга Бителева.
В ролях: Александр Романов, Александра Цветкова, Аксинья Иванова и др.
Главный герой видит повторяющийся сон с девушкой, которую он в жизни никогда не встречал, а затем сталкивается с чередой случайностей. История вдохновлена технологиями Addreality и Bright Box. Bright Box позволяет операторам каршеринга анализировать стиль вождения пользователей и поощрять их за аккуратное управление автомобилем, делая город безопаснее. А «умные» экраны Addreality, которые широко используются в магазинах Парфюмерии и косметики Рив Гош, помогают показывать покупателям только релевантные сообщения.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Прочитал brazzers