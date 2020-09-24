Microsoft, кинокомпания Bazelevs Тимура Бекмамбетова, Театр на Таганке, Высшая школа кино «Арка» и мультимедийный сервис Okko представили совместный уникальный проект – альманах с элементами screenlife «Будущее, я люблю тебя». Свои короткометражные художественные фильмы в рамках него сняли 5 студентов киношколы. Сюжеты не связаны друг с другом, но объединены общей идеей – польза технологий для человека. Альманах будет доступен для просмотра бесплатно в сервисе Okko с 1 октября 2020 года.

Будущее, я люблю тебя

Главной целью проекта было дать молодым талантливым режиссерам возможность реализовать творческий потенциал и начать свой путь в мире «большого кино». Студентам Высшей школы кино «Арка» было предложено подумать над тем, как инновационные технологии влияют на повседневную жизнь людей, и написать короткие истории для дальнейшей экранизации. Пять лучших работ, выбранных объединенным составом жюри партнеров проекта, получили шанс воплотить свои сценарии в жизнь. Для большинства из них проект стал первым опытом в режиссуре.

Технологии своих партнеров, работающих на основе облака Azure, для вдохновения авторам предоставила Microsoft. Студия Bazelevs предложила режиссерам менторство, а также обучала интеграции в фильмы элементов screenlife – нового киноязыка, когда действие фильма происходит на экранах устройств. Театр на Таганке помог привлечь для съемок актеров собственной труппы, а также дать советы по драматургии. Okko идеологически поддержал проект, дав начинающим режиссерам возможность показать свои работы более чем 41 миллионам пользователей сервиса.

Технологии, показанные в фильмах, уже сегодня используют компании, среди которых X5 Retail Group, Рив Гош и другие. Они также поддержали проект.

О фильмах:

«Цена Любви», режиссер Тагир Мингазов.
В ролях: Павел Комаров, Валерий Чумаков, Мария Вазиева и др.
История Купидона, которого за недобросовестное выполнение должностных обязанностей низвергают с небесного Олимпа. Сюжет вдохновлен технологией электронных ценников SES-imagotag, которые позволяют торговым сетям информировать покупателей и экономить огромное количество времени сотрудникам. Место действия истории – супермаркет «Перекресток».

«Аутсорсинг», режиссер Рита Корж.
В ролях: Михаил Мараханов, Юлия Егерева, Никита Дювбанов и др.
История о том, как криминальный заказ передавался от исполнителя к исполнителю. Сюжет вдохновлен «умными» аудиобеджами VOCA-TECH, которые в жизни повышают продажи и качество клиентского сервиса в офисах компаний.

«Мультипликатор», режиссер Женя Орел. 
В ролях: Роман Рипко, Мариетта Азарян и др.
Чтобы выбраться из кризиса отношений с женой, мужчина прибегает к помощи технологий – создает ее виртуальную копию. Фильм был вдоховлен разговорным искусственным интеллектом Dasha.AI. 90% собеседников не могут отличить ее от живого человека.

«Надежда умирает последней», режиссер Ерзия Ертлес.
В ролях: Марина Антонова, Максим Битюков, Наталья Тетенова и др.
Фильм о том, что бывает, если к семейной паре в дом буквально приходит Любовь. Фильм вдохновлен технологией Verisium, которая дает возможность брендам напрямую общаться со своей аудиторией, с помощью сканирования NFC-меток на продуктах.

«Маршрут Подстроен», режиссер Ольга Бителева.
В ролях: Александр Романов, Александра Цветкова, Аксинья Иванова и др.
Главный герой видит повторяющийся сон с девушкой, которую он в жизни никогда не встречал, а затем сталкивается с чередой случайностей. История вдохновлена технологиями Addreality и Bright Box. Bright Box позволяет операторам каршеринга анализировать стиль вождения пользователей и поощрять их за аккуратное управление автомобилем, делая город безопаснее. А «умные» экраны Addreality, которые широко используются в магазинах Парфюмерии и косметики Рив Гош, помогают показывать покупателям только релевантные сообщения.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Ignite 2020: Семь принципов для успешной работы в новых условиях от Microsoft Ignite 2020: Семь принципов для успешной работы в новых условиях от Microsoft

Microsoft расширяет инициативу по обнаружению потенциально патогенных микроорганизмов Microsoft Premonition Microsoft расширяет инициативу по обнаружению потенциально патогенных микроорганизмов Microsoft Premonition

Главные анонсы конференции Microsoft Ignite 2020 Главные анонсы конференции Microsoft Ignite 2020