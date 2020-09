Цифровая трансформация командной работы, культуры и социального потенциала помогает сотрудникам оставаться на связи и чувствовать свою включенность в общее дело — где бы они ни находились

Поставьте здоровье и благополучие сотрудников на первое место, чтобы помочь им сфокусироваться и работать эффективно

Создание надежной, современной и безопасной среды для каждого сотрудника

Сделайте данные, знания и экспертизу всей организации доступными

Автоматизация рабочих процессов и потоков для расширения дискретных инноваций

Цифровая трансформация для каждого

Помогайте людям учиться, переосмысливать свою работу и развиваться вместе с меняющимся миром







На старте конференции Microsoft Ignite 2020 компания решила рассказать о семи ключах к успеху для каждого руководителя. Эти инструменты созданы, чтобы помочь всем сотрудникам сохранять эффективность в новых реалиях.Microsoft создает инновационные форматы онлайн-совещаний и рабочих пространств, чтобы найти новые формы сотрудничества, помочь отдельным сотрудникам и целым командам оставаться на связи и чувствовать себя включенными в работу, а также обеспечить гибкие возможности коммуникации в рамках всей организации.Microsoft Teams — это сквозное решение для проведения онлайн-совещаний. Вы можете проводить в Microsoft Teams мероприятия различных масштабов: от небольших онлайн-собраний до крупных конференций. Анонсированный этим летом Together Mode (совместный режим) —это новый формат собраний в Teams, помогающий участникам чувствовать себя ближе друг к другу, даже находясь далеко. Такой эффект достигается благодаря размещению участников на общем цифровом фоне. Это делает онлайн-собрания более приятными: вы можете видеть выражения лица и жесты других участников и понимать невербальные знаки, имеющие большое значение для общения. Сегодня Microsoft представила новые фоны для Together Mode, включая аудитории, конференц-залы и кофейни, — все они будут доступны позже в этом году. Докладчики смогут выбрать подходящий фон из галереи и загрузить его для всех участников встречи.В июле были анонсированы способы, позволяющие участникам встречи контролировать то, что они видят в Teams, — Dynamic view (динамический вид). Сегодня компания представляет настраиваемую компоновку вида. Эта функция появится позднее в этом году и позволит докладчикам настраивать режим показа контента участникам собрания.Breakout rooms (переговорные комнаты) появится в Teams уже в следующем месяце. Организаторы встреч смогут делить участников на небольшие группы для проведения сессий «мозгового штурма» и групповых обсуждений.Более 20 партнеров Microsoft, включая HireVue, ServiceNow, Range, Buncee и PagerDuty используют новые расширения для встреч Teams, которые появятся в открытом доступе в октябре. Они интегрируют в Teams собственные приложения и создают настраиваемые форматы онлайн-собраний. Приложения доступны для организаторов встреч в AppSource и магазине Teams – их можно добавить при назначении совещаний.После того, как совещание закончится, в Teams будут доступны материалы собрания, которые создаются автоматически: запись встречи и транскрипт, сообщения из чата, файлы, которыми делились участники и многое другое.Проводить презентации и вебинары для заказчиков будет удобнее с новой функцией Teams: регистрация посетителей с автоматической отправкой электронных писем. Вы сможете управлять посещениями и просматривать информационную панель с отчетами по окончании собрания, чтобы понять степень вовлеченности участников.Звонки в Microsoft Teams получат ряд улучшений, включая оптимизированный интерфейс, на котором видно контакты, голосовую почту и историю звонков одновременно, — чтобы было проще начать звонок или ответить на него в один клик.Кроме того уже в конце этого года будет возможно одновременно подключить к собранию до 1000 участников, которым будет доступен полный набор функций и до 20 000 участников — в режиме просмотра, с возможностью использовать функцию субтитров в реальном времени. Эти новые функции будут доступны заказчикам в рамках нового плана Advanced Communications.Новое приложение home site позволит интегрировать вашу домашнюю страницу SharePoint и другие возможности интранет в Teams, чтобы сотрудники могли выходить в локальную сеть компании — с настраиваемыми именами, возможностью брендирования и многоуровневой системы навигации по командам, сообществам и ресурсам. Позднее в этом году добавится возможность менять название приложения и использовать иконку, брендированную для вашей организации. Ее можно будет прикрепить на панель приложений в Teams для быстрого доступа к поисковику и персонализации страницы с новостями и важных сайтов.MS предлагает создавать рабочую среду, где сотрудники смогут взаимодействовать эффективно и безопасно, — как удаленно, так и в офисе. Для этого есть полноценные решения, одинаково эффективные при использовании удаленно и на рабочем месте. Многие организации уже возвращают сотрудников на работу в офис, и такие устройства для гибридных рабочих пространств, например Microsoft Teams Rooms и Surface Hub, станут критически важными для создания инновационной рабочей среды.В рамках мероприятия представлены информационные панели Microsoft Teams (Microsoft Teams panels). Эта новая категория устройств, которые устанавливаются вне переговорных комнат, служат для информирования сотрудников о графике бронирования переговорных и помогают участникам находить их в здании. Панели Teams могут также использовать информацию из других сертифицированных устройств Teams — например с камер. С их помощью можно подсчитать количество присутствующих на встрече, узнать о вместимости переговорной, они также помогают сотрудникам выполнять действующие в организации требования в сфере безопасности общих пространств.Также компания представила интеллектуальные динамики Teams (Teams intelligent speakers), новую категорию устройств, предназначенных для использования с Microsoft Teams Rooms. Эти устройства позволяют удаленным участникам с легкостью следить за ходом встречи наравне с коллегами в переговорной. Кроме того, созданы способы бесконтактного взаимодействия с устройствами в переговорных. Позднее в этом году устройства Microsoft Teams Rooms начнут поддерживать новые бесконтактные функции — в частности, приложение Room remotе, Teams casting и голосовое управление Microsoft Cortana.Дисплей Surface Hub 2S с диаганалью 85 дюймов доступен для предзаказа коммерческим пользователям в США. Модель выйдет в широкий доступ в январе 2021 года. Surface Hub использует все мощности Microsoft, включая Microsoft 365, Teams, Windows и многие другие решения, для того, чтобы сотрудники оставались на связи и работали продуктивно, где бы ни находились. Компания представила две новых программных функции для Surface Hub 2S. Во-первых, теперь все возможности рабочего стола Windows 10 будут доступны в Surface Hub 2S — вся мощь Windows на гигантском экране. Во-вторых, вышло обновление Windows 10 Team 2020 Update для Surface Hub 2S, расширяющее функциональные возможности Teams и позволяющее использовать браузер Microsoft Edge на Hub.На смену стандартному офисному рабочему дню с девяти до пяти приходят более гибкие рабочие модели и графики, и мы теперь проводим больше времени, общаясь друг с другом в цифровом пространстве, часто вне традиционных рабочих часов. Microsoft представила решения , позволяющие структурировать рабочий день, находить время для отдыха, поддерживать взаимоотношения и выполнять профессиональные задачи.Возможно, мы не скучаем по часам, проведенным в пробках по дороге на работу и с работы, но исследования Microsoft Research показывают, что такие поездки служат своеобразным психологическим переходом в начале и конце рабочего дня — и что процессы рефлексии, обычно проходящие в эти моменты, могут повысить продуктивность работы на 12-15%. Новые функции Teams, которые появятся в первом полугодии 2021 года, помогут оптимально структурировать ваш день, назначив виртуальные поездки для продуктивного начала рабочего дня утром и осознанного окончания работы вечером. Глобальное исследование также показало, что 70% человек считают медитацию полезным инструментом для снижения связанного с работой стресса. Научные данные подтверждают это. Исследования показывают, что медитация помогает снизить стресс и выгорание и улучшить восприятие обратной связи. В сотрудничестве с Headspace добавлены функции для развития осознанности, а также медитации, эффективность которых подтверждена научно, в Microsoft Teams. Они помогут расслабиться и восстановить силы — будь то удаленный сотрудник, готовящийся к важной презентации, работник первой линии, снимающий стресс после трудного рабочего дня или другой специалист.Новые функции для поддержания связи с командой в Teams помогут укреплять взаимоотношения с коллегами: вам будет легко отметить лучших сотрудников за высокие достижения и назначить встречу один на один. Эти функции также помогут следить за выполнением обязательств, используя ИИ для предложения задач и электронных писем из Outlook — плюс @упоминания в Teams — о которых нужно напомнить конкретному сотруднику.В начале дня сотрудникам будут приходить ежедневные брифинг-имейлы от Cortana — включая ключевые аналитические выводы в области личной продуктивности и предложение задач на день — прямо в почтовый ящик Outlook. Эта функция будет доступна уже в сентябре.В октябре будут добавлены в Teams функции Workplace Analytics (аналитики на рабочих местах), чтобы дать менеджерам инструменты, позволяющие отследить стандарты работы в коллективе, такие как совместная работа после окончания дня, периоды, в которые сотрудники максимально сфокусированы, эффективность встреч и общение между сотрудниками компании.Кроме того, Workplace Analytics сейчас предлагает инициируемые менеджерами программы для внесения изменений в работу всей команды и реализации плана действий по улучшению здоровья и повышению эффективности. Подсказки напомнят пользователям отключить рабочие программы в конце дня, выделить время, чтобы сосредоточиться на своих задачах, и избегать перегрузок на совещаниях. Еженедельные отчеты позволяют командам отслеживать прогресс и отмечать успехи. В 2021 году эти функции будут интегрированы в Teams.Когда гибкий график и гибридные рабочие модели становятся нормой, создание безопасных современных возможностей для каждого сотрудника является важным как никогда. Microsoft Endpoint Manager — командный центр, позволяющий ИТ-специалистам создавать условия для удаленной или гибридной работы сотрудников. Сегодня анонсирована публичная предварительная версия нескольких функций в Endpoint Manager. Microsoft Tunnel — это решение для удаленного доступа, позволяющее устройствам iOS и Android подключаться к локальным приложениям и ресурсам практически откуда угодно.Endpoint Manager теперь также поддерживает управление виртуальными конечными точками, чтобы вы могли контролировать ваши конечные точки Windows Virtual Desktop или сторонние решения VDI с той же консоли, с которой вы управляете физическими ПК. А новый интерфейс управления на macOS предназначен для помощи администраторам на Mac. Это, в том числе, возможность устанавливать скрипты на устройства, единый вход во все приложения (single sign-on, SSO) и новые функции управления жизненным циклом приложений от Apple. Microsoft также объявила о поддержке Shared iPad for Business. Это позволит ИТ-специалистам предоставлять пользователям устройства iPad для совместного пользования и создавать отдельные разделы для каждой учетной записи Microsoft Azure Active Directory.Сегодня компания объявила об объединении решений в области безопасности Microsoft 365 и Azure, чтобы предоставить пользователям самый полный на рынке набор функций для выявления угроз и защиты от них (XDR). Microsoft Defender — это решение, объединившее в себе Microsoft 365 Defender и Azure Defender и предназначенное для предотвращения и выявления угроз, а также для реагирования на них. Оно обеспечивает защиту персональных данных, конечных устройств, приложений, электронных писем, инфраструктуры и облачных платформ.Чтобы помочь организациям по всему миру соответствовать всё большему количеству постоянно обновляемых отраслевых и региональных стандартов представлено новое решение Compliance Manager с библиотекой из более чем 150 масштабируемых оценок.Для обеспечения защиты персональных данных, приложений и сервисов как в системах Microsoft, так и в сторонних приложениях Microsoft представила новые функции Azure Active Directory Application Proxy и возможности интеграции с партнерскими решениями, а также новые коннекторы Microsoft 365 (Microsoft 365 connectors) и API Microsoft Graph.Другое интегрированное в Endpoint Manager анонсированное ранее решение Endpoint Analytics в Productivity Score появится в публичном доступе в конце октября. Решение поможет организациям поддерживать эффективную работу с помощью мощных технологий.В Productivity Score появятся три новые категории. Две из них связаны с собраниями и командной работой. Они помогут руководителям выявить лучшие стандарты работы и технологии для обеспечения инклюзивных, последовательных и эффективных способов сотрудничества.Microsoft представила новый Outlook для Mac. Созданный на базе технологии синхронизации Microsoft, он предлагает обновления для почты, поиска, календаря и контактов. Они созданы для того, чтобы упростить процесс работы, сделать ее безопаснее, а также дают возможность индивидуальной настройки. Формат обновлений тщательно продуман и разработан с использованием Microsoft Services — система предложит подсказки и аналитику, собранную специально для вас, а также позволит настроить персонализированный вид.Для Office представлен ряд возможностей управления и сервисного обслуживания. В их числе — предсказуемая и надежная сервисная модель корпоративного уровня, разработанная для бесперебойного и оптимизированного использования сетевых функций. ИТ-администраторы получат новые гибкие возможности: автоматический откат к предыдущей версии и опцию «отложить обновления до следующего релиза».В рамках Ignite 2020 представили в два раза больше инноваций для разработчиков Windows, чем обычно. Среди них новейшая версия React Native for Windows, новые функции MSIX, обновленные компоненты Windows Runtime, новые пакеты Windows SDK и многое другое. Все улучшения для разработчиков созданы для оптимизации и упрощения их работы и расширения возможностей на платформе Windows. Многие из этих новых функций и пакетов доступны уже сегодня или появятся позднее в этом году.Новый Microsoft Edge создавался, чтобы сделать его доступным на всех устройствах. В дополнение к Windows 10 новый Microsoft Edge уже доступен на Windows 7, Windows 8, macOS, iOS, Android, а сегодня представили ознакомительную версию Microsoft Edge для Linux — она появится в октябре. Пользователи смогут загрузить канал Microsoft Edge Dev для Linux с сайта Insiders или из встроенного менеджера пакетов.Функции для создания базы знаний на основе Microsoft Graph позволяют собирать, систематизировать и делать доступной всю информацию в организации, чтобы сотрудники могли ею пользоваться.В прошлом году был анонсирован Project Cortex, инициатива Microsoft 365, призванная с помощью искусственного интеллекта (ИИ) извлекать полезную информацию и экспертизу из приложений, которыми вы пользуетесь каждый день.Первое решение из этой серии — SharePoint Syntex. Оно использует возможности ИИ и машинного обучения для расширения пользовательской экспертизы, автоматизации обработки контента и его преобразования в знания. SharePoint Syntex позволяет вам обучать ИИ читать документы и извлекать информацию, как в случае с бескодовыми ИИ-моделями. Затем решение использует ваши модели для автоматической обработки контента, извлечения информации и применения метаданных. При наличии подробных метаданных вам будет проще находить контент и работать с ним, автоматически применять ярлыки — например «конфиденциально» и «на удержании» — для соблюдения требований законодательства и оптимизации таких процессов, как выявление файлов, требующих внимания. Коммерческие пользователи Microsoft 365 смогут приобретать SharePoint Syntex начиная с 1 октября. Позднее в этом году выйдут новые сервисы, позволяющие структурировать информацию по темам и предоставлять знания для расширения возможностей пользователей Microsoft 365.Microsoft представила обновленную концепцию Microsoft Stream — интеллектуальное видеоприложение в Microsoft 365. Мы перестраиваем Stream для бесшовной интеграции с другими приложениями пакета, чтобы вы могли создавать видео, находить их и делиться ими так же легко, как делаете это с документами Office. Пользователи, которые хотят создавать функции видео в Microsoft 365 для долгосрочного использования, могут начать сегодня с SharePoint и Graph File API.Анонсированы инновации в Microsoft Search, например коннекторы Microsoft Graph, в числе которых новый коннектор из Microsoft for Salesforce. Коннекторы Microsoft Graph позволяют осуществлять поиск не только внутри Microsoft 365, но и в десятках других приложений и сервисов, в дополнение к более чем 100 уникальным коннекторам партнеров.ИИ и автоматизация помогают оптимизировать рабочие процессы и освободить сотрудников от выполнения рутинных задач, чтобы они могли сосредоточиться на более важных проектах и решении творческих и новаторских задач, которые под силу только человеку.Пользователи Teams скоро получат еще больше новых средств, не требующих значительных ресурсов разработки, для создания решений, которые необходимы им для ведения бизнес-процессов в Teams. Встроенные Power Apps и Power Virtual Agents studios на базе Project Oakdale выходят в широкий доступ. Это позволит пользователям Teams создавать, редактировать и публиковать настраиваемые приложения и чат-ботов — прямо в Teams. Создавать таких настраиваемых ботов и развертывать их будет еще легче благодаря встроенным возможностям аутентификации и опциям публикации ботов. Новое приложение Power Automate в Teams облегчает автоматизацию рабочих процессов благодаря простым в использовании шаблонам и упрощенным возможностям создания приложений. Power Automate также упростит процессы согласования в Teams, в том числе, за счет интеграции сервисов электронной подписи, таких как Adobe Sign, для автоматизации подписания документов. И наконец, новое приложение Power BI для Teams позволит организациям формировать основанную на данных культуру с централизацией информации и отчетов, в том числе тщательно отобранных и рекомендованных. Эти функции появятся позднее в этом году.Новые отраслевые решения, наряду с возможностями, разработанными для Firstline Workers, помогают использовать цифровую трансформацию для оптимизации работы каждого сотрудника.Сегодня в ответ на существующий глобальный спрос многие медицинские организации расширили свои предложения в сфере медицины с помощью Microsoft Teams. Новый коннектор Microsoft Teams EHR сейчас доступен в ознакомительной версии. Он позволит медицинским специалистам начинать виртуальный прием или консультироваться с другим медицинским специалистом прямо из электронной медицинской системы (EHR). Таким образом будет оптимизирован набор функций для врачей и пациентов, позволяя обеспечить высококачественное облуживание. Epic станет первой системой EHR, которая интегрируется в Teams таким способом, и Teams появится в приложении Epic App Orchard позднее в этом году. Это одна из множества новых возможностей в Microsoft 365 и новом облаке Microsoft для сферы здравоохранения ( Microsoft Cloud for Healthcare). Для дальнейшего снижения административной нагрузки на медицинских специалистов Nuance и Microsoft объединили усилия, чтобы интегрировать Dragon Ambient eXperience (DAX) от Nuance с Microsoft Teams. Эта интеграция позволяет использовать ИИ от Nuance и Microsoft во время виртуальных приемов. Система сохраняет в безопасном режиме и контекстуализирует разговоры между врачом и пациентом, а затем автоматически готовит документы по итогам встречи прямо в Microsoft Teams. Ознакомительная версия интеграции Nuance DAX и Teams доступна уже сегодня.Сегодня Microsoft объявила о выходе в широкий доступ нескольких существующих новых решений для сотрудников первой линии. Одно из них — Teams Walkie Talkie для Android, рация для четкой, быстрой и безопасной голосовой коммуникации через облако. Сотрудники первой линии могут также общаться в бесконтактном режиме с удаленными экспертами с помощью приложения Teams для шлемов виртуальной реальности RealWear. Сотрудники первой линии могут использовать поддержку сменного графика и получать уведомления в случае возникновения конфликта при создании графика или для одобрения изменений в нем. И наконец, настраиваемые бейджи открывают возможность рассказать о ценностях вашей компании, отмечая каждый успех сотрудника и способствуя формированию духа товарищества в эпоху всеобщей разобщенности.Этим летом компания Microsoft организовала инициативу, в рамках которой помогает 25 миллионам человек по всему миру приобрести цифровые навыки, необходимые в эпоху «ковидной экономики». В ближайшие месяцы будут представлены новые обучающие возможности в Microsoft 365 и Teams, разработанные в рамках этой инициативы, наряду с другими возможностями для обучения сотрудников вашей организации.Сегодня на конференции Ignite были представлены семь ключей к успеху, помогающих руководителям ориентироваться в новом мире, а также сотни новых функций и возможностей, предназначенных для того, чтобы реализовать эти принципы в жизнь.