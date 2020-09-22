На старте конференции Microsoft Ignite 2020 компания решила рассказать о семи ключах к успеху для каждого руководителя. Эти инструменты созданы, чтобы помочь всем сотрудникам сохранять эффективность в новых реалиях.
Цифровая трансформация командной работы, культуры и социального потенциала помогает сотрудникам оставаться на связи и чувствовать свою включенность в общее дело — где бы они ни находилисьMicrosoft создает инновационные форматы онлайн-совещаний и рабочих пространств, чтобы найти новые формы сотрудничества, помочь отдельным сотрудникам и целым командам оставаться на связи и чувствовать себя включенными в работу, а также обеспечить гибкие возможности коммуникации в рамках всей организации.
Улучшенный формат онлайн-конференций для всех
Microsoft Teams — это сквозное решение для проведения онлайн-совещаний. Вы можете проводить в Microsoft Teams мероприятия различных масштабов: от небольших онлайн-собраний до крупных конференций. Анонсированный этим летом Together Mode (совместный режим) —это новый формат собраний в Teams, помогающий участникам чувствовать себя ближе друг к другу, даже находясь далеко. Такой эффект достигается благодаря размещению участников на общем цифровом фоне. Это делает онлайн-собрания более приятными: вы можете видеть выражения лица и жесты других участников и понимать невербальные знаки, имеющие большое значение для общения. Сегодня Microsoft представила новые фоны для Together Mode, включая аудитории, конференц-залы и кофейни, — все они будут доступны позже в этом году. Докладчики смогут выбрать подходящий фон из галереи и загрузить его для всех участников встречи.
В июле были анонсированы способы, позволяющие участникам встречи контролировать то, что они видят в Teams, — Dynamic view (динамический вид). Сегодня компания представляет настраиваемую компоновку вида. Эта функция появится позднее в этом году и позволит докладчикам настраивать режим показа контента участникам собрания.
Breakout rooms (переговорные комнаты) появится в Teams уже в следующем месяце. Организаторы встреч смогут делить участников на небольшие группы для проведения сессий «мозгового штурма» и групповых обсуждений.
Более 20 партнеров Microsoft, включая HireVue, ServiceNow, Range, Buncee и PagerDuty используют новые расширения для встреч Teams, которые появятся в открытом доступе в октябре. Они интегрируют в Teams собственные приложения и создают настраиваемые форматы онлайн-собраний. Приложения доступны для организаторов встреч в AppSource и магазине Teams – их можно добавить при назначении совещаний.
После того, как совещание закончится, в Teams будут доступны материалы собрания, которые создаются автоматически: запись встречи и транскрипт, сообщения из чата, файлы, которыми делились участники и многое другое.
Проводить презентации и вебинары для заказчиков будет удобнее с новой функцией Teams: регистрация посетителей с автоматической отправкой электронных писем. Вы сможете управлять посещениями и просматривать информационную панель с отчетами по окончании собрания, чтобы понять степень вовлеченности участников.
Звонки в Microsoft Teams получат ряд улучшений, включая оптимизированный интерфейс, на котором видно контакты, голосовую почту и историю звонков одновременно, — чтобы было проще начать звонок или ответить на него в один клик.
Кроме того уже в конце этого года будет возможно одновременно подключить к собранию до 1000 участников, которым будет доступен полный набор функций и до 20 000 участников — в режиме просмотра, с возможностью использовать функцию субтитров в реальном времени. Эти новые функции будут доступны заказчикам в рамках нового плана Advanced Communications.
Инструменты, помогающие сотрудникам оставаться на связи
Новое приложение home site позволит интегрировать вашу домашнюю страницу SharePoint и другие возможности интранет в Teams, чтобы сотрудники могли выходить в локальную сеть компании — с настраиваемыми именами, возможностью брендирования и многоуровневой системы навигации по командам, сообществам и ресурсам. Позднее в этом году добавится возможность менять название приложения и использовать иконку, брендированную для вашей организации. Ее можно будет прикрепить на панель приложений в Teams для быстрого доступа к поисковику и персонализации страницы с новостями и важных сайтов.
Устройства для создания рабочей среды будущего
MS предлагает создавать рабочую среду, где сотрудники смогут взаимодействовать эффективно и безопасно, — как удаленно, так и в офисе. Для этого есть полноценные решения, одинаково эффективные при использовании удаленно и на рабочем месте. Многие организации уже возвращают сотрудников на работу в офис, и такие устройства для гибридных рабочих пространств, например Microsoft Teams Rooms и Surface Hub, станут критически важными для создания инновационной рабочей среды.
В рамках мероприятия представлены информационные панели Microsoft Teams (Microsoft Teams panels). Эта новая категория устройств, которые устанавливаются вне переговорных комнат, служат для информирования сотрудников о графике бронирования переговорных и помогают участникам находить их в здании. Панели Teams могут также использовать информацию из других сертифицированных устройств Teams — например с камер. С их помощью можно подсчитать количество присутствующих на встрече, узнать о вместимости переговорной, они также помогают сотрудникам выполнять действующие в организации требования в сфере безопасности общих пространств.
Также компания представила интеллектуальные динамики Teams (Teams intelligent speakers), новую категорию устройств, предназначенных для использования с Microsoft Teams Rooms. Эти устройства позволяют удаленным участникам с легкостью следить за ходом встречи наравне с коллегами в переговорной. Кроме того, созданы способы бесконтактного взаимодействия с устройствами в переговорных. Позднее в этом году устройства Microsoft Teams Rooms начнут поддерживать новые бесконтактные функции — в частности, приложение Room remotе, Teams casting и голосовое управление Microsoft Cortana.
Дисплей Surface Hub 2S с диаганалью 85 дюймов доступен для предзаказа коммерческим пользователям в США. Модель выйдет в широкий доступ в январе 2021 года. Surface Hub использует все мощности Microsoft, включая Microsoft 365, Teams, Windows и многие другие решения, для того, чтобы сотрудники оставались на связи и работали продуктивно, где бы ни находились. Компания представила две новых программных функции для Surface Hub 2S. Во-первых, теперь все возможности рабочего стола Windows 10 будут доступны в Surface Hub 2S — вся мощь Windows на гигантском экране. Во-вторых, вышло обновление Windows 10 Team 2020 Update для Surface Hub 2S, расширяющее функциональные возможности Teams и позволяющее использовать браузер Microsoft Edge на Hub.
Поставьте здоровье и благополучие сотрудников на первое место, чтобы помочь им сфокусироваться и работать эффективноНа смену стандартному офисному рабочему дню с девяти до пяти приходят более гибкие рабочие модели и графики, и мы теперь проводим больше времени, общаясь друг с другом в цифровом пространстве, часто вне традиционных рабочих часов. Microsoft представила решения, позволяющие структурировать рабочий день, находить время для отдыха, поддерживать взаимоотношения и выполнять профессиональные задачи.
Функции для обеспечения благополучия сотрудников в Teams
Возможно, мы не скучаем по часам, проведенным в пробках по дороге на работу и с работы, но исследования Microsoft Research показывают, что такие поездки служат своеобразным психологическим переходом в начале и конце рабочего дня — и что процессы рефлексии, обычно проходящие в эти моменты, могут повысить продуктивность работы на 12-15%. Новые функции Teams, которые появятся в первом полугодии 2021 года, помогут оптимально структурировать ваш день, назначив виртуальные поездки для продуктивного начала рабочего дня утром и осознанного окончания работы вечером. Глобальное исследование также показало, что 70% человек считают медитацию полезным инструментом для снижения связанного с работой стресса. Научные данные подтверждают это. Исследования показывают, что медитация помогает снизить стресс и выгорание и улучшить восприятие обратной связи. В сотрудничестве с Headspace добавлены функции для развития осознанности, а также медитации, эффективность которых подтверждена научно, в Microsoft Teams. Они помогут расслабиться и восстановить силы — будь то удаленный сотрудник, готовящийся к важной презентации, работник первой линии, снимающий стресс после трудного рабочего дня или другой специалист.
Новые функции для поддержания связи с командой в Teams помогут укреплять взаимоотношения с коллегами: вам будет легко отметить лучших сотрудников за высокие достижения и назначить встречу один на один. Эти функции также помогут следить за выполнением обязательств, используя ИИ для предложения задач и электронных писем из Outlook — плюс @упоминания в Teams — о которых нужно напомнить конкретному сотруднику.
В начале дня сотрудникам будут приходить ежедневные брифинг-имейлы от Cortana — включая ключевые аналитические выводы в области личной продуктивности и предложение задач на день — прямо в почтовый ящик Outlook. Эта функция будет доступна уже в сентябре.
Инсайты для руководителей в Teams
В октябре будут добавлены в Teams функции Workplace Analytics (аналитики на рабочих местах), чтобы дать менеджерам инструменты, позволяющие отследить стандарты работы в коллективе, такие как совместная работа после окончания дня, периоды, в которые сотрудники максимально сфокусированы, эффективность встреч и общение между сотрудниками компании.
Кроме того, Workplace Analytics сейчас предлагает инициируемые менеджерами программы для внесения изменений в работу всей команды и реализации плана действий по улучшению здоровья и повышению эффективности. Подсказки напомнят пользователям отключить рабочие программы в конце дня, выделить время, чтобы сосредоточиться на своих задачах, и избегать перегрузок на совещаниях. Еженедельные отчеты позволяют командам отслеживать прогресс и отмечать успехи. В 2021 году эти функции будут интегрированы в Teams.
Создание надежной, современной и безопасной среды для каждого сотрудникаКогда гибкий график и гибридные рабочие модели становятся нормой, создание безопасных современных возможностей для каждого сотрудника является важным как никогда.
Новые функции Microsoft Endpoint Manager
Microsoft Endpoint Manager— командный центр, позволяющий ИТ-специалистам создавать условия для удаленной или гибридной работы сотрудников. Сегодня анонсирована публичная предварительная версия нескольких функций в Endpoint Manager. Microsoft Tunnel — это решение для удаленного доступа, позволяющее устройствам iOS и Android подключаться к локальным приложениям и ресурсам практически откуда угодно.
Endpoint Manager теперь также поддерживает управление виртуальными конечными точками, чтобы вы могли контролировать ваши конечные точки Windows Virtual Desktop или сторонние решения VDI с той же консоли, с которой вы управляете физическими ПК. А новый интерфейс управления на macOS предназначен для помощи администраторам на Mac. Это, в том числе, возможность устанавливать скрипты на устройства, единый вход во все приложения (single sign-on, SSO) и новые функции управления жизненным циклом приложений от Apple. Microsoft также объявила о поддержке Shared iPad for Business. Это позволит ИТ-специалистам предоставлять пользователям устройства iPad для совместного пользования и создавать отдельные разделы для каждой учетной записи Microsoft Azure Active Directory.
Новые инвестиции в безопасность, соответствие требованиям законодательства и защита конфиденциальных данных
Сегодня компания объявила об объединении решений в области безопасности Microsoft 365 и Azure, чтобы предоставить пользователям самый полный на рынке набор функций для выявления угроз и защиты от них (XDR). Microsoft Defender — это решение, объединившее в себе Microsoft 365 Defender и Azure Defender и предназначенное для предотвращения и выявления угроз, а также для реагирования на них. Оно обеспечивает защиту персональных данных, конечных устройств, приложений, электронных писем, инфраструктуры и облачных платформ.
Чтобы помочь организациям по всему миру соответствовать всё большему количеству постоянно обновляемых отраслевых и региональных стандартов представлено новое решение Compliance Manager с библиотекой из более чем 150 масштабируемых оценок.
Для обеспечения защиты персональных данных, приложений и сервисов как в системах Microsoft, так и в сторонних приложениях Microsoft представила новые функции Azure Active Directory Application Proxy и возможности интеграции с партнерскими решениями, а также новые коннекторы Microsoft 365 (Microsoft 365 connectors) и API Microsoft Graph.
Новые технологические решения и функции для сотрудников в Productivity Score
Другое интегрированное в Endpoint Manager анонсированное ранее решение Endpoint Analytics в Productivity Score появится в публичном доступе в конце октября. Решение поможет организациям поддерживать эффективную работу с помощью мощных технологий.
В Productivity Score появятся три новые категории. Две из них связаны с собраниями и командной работой. Они помогут руководителям выявить лучшие стандарты работы и технологии для обеспечения инклюзивных, последовательных и эффективных способов сотрудничества.
Новый Outlook для Mac
Microsoft представила новый Outlook для Mac. Созданный на базе технологии синхронизации Microsoft, он предлагает обновления для почты, поиска, календаря и контактов. Они созданы для того, чтобы упростить процесс работы, сделать ее безопаснее, а также дают возможность индивидуальной настройки. Формат обновлений тщательно продуман и разработан с использованием Microsoft Services — система предложит подсказки и аналитику, собранную специально для вас, а также позволит настроить персонализированный вид.
Новые возможности управления и сервисного обслуживания в Microsoft Office
Для Office представлен ряд возможностей управления и сервисного обслуживания. В их числе — предсказуемая и надежная сервисная модель корпоративного уровня, разработанная для бесперебойного и оптимизированного использования сетевых функций. ИТ-администраторы получат новые гибкие возможности: автоматический откат к предыдущей версии и опцию «отложить обновления до следующего релиза».
Инновации для разработчиков Windows
В рамках Ignite 2020 представили в два раза больше инноваций для разработчиков Windows, чем обычно. Среди них новейшая версия React Native for Windows, новые функции MSIX, обновленные компоненты Windows Runtime, новые пакеты Windows SDK и многое другое. Все улучшения для разработчиков созданы для оптимизации и упрощения их работы и расширения возможностей на платформе Windows. Многие из этих новых функций и пакетов доступны уже сегодня или появятся позднее в этом году.
Microsoft Edge на Linux
Новый Microsoft Edge создавался, чтобы сделать его доступным на всех устройствах. В дополнение к Windows 10 новый Microsoft Edge уже доступен на Windows 7, Windows 8, macOS, iOS, Android, а сегодня представили ознакомительную версию Microsoft Edge для Linux — она появится в октябре. Пользователи смогут загрузить канал Microsoft Edge Dev для Linux с сайта Insiders или из встроенного менеджера пакетов.
Сделайте данные, знания и экспертизу всей организации доступнымиФункции для создания базы знаний на основе Microsoft Graph позволяют собирать, систематизировать и делать доступной всю информацию в организации, чтобы сотрудники могли ею пользоваться.
Трансформация контента в знания
В прошлом году был анонсирован Project Cortex, инициатива Microsoft 365, призванная с помощью искусственного интеллекта (ИИ) извлекать полезную информацию и экспертизу из приложений, которыми вы пользуетесь каждый день.
Первое решение из этой серии — SharePoint Syntex. Оно использует возможности ИИ и машинного обучения для расширения пользовательской экспертизы, автоматизации обработки контента и его преобразования в знания. SharePoint Syntex позволяет вам обучать ИИ читать документы и извлекать информацию, как в случае с бескодовыми ИИ-моделями. Затем решение использует ваши модели для автоматической обработки контента, извлечения информации и применения метаданных. При наличии подробных метаданных вам будет проще находить контент и работать с ним, автоматически применять ярлыки — например «конфиденциально» и «на удержании» — для соблюдения требований законодательства и оптимизации таких процессов, как выявление файлов, требующих внимания. Коммерческие пользователи Microsoft 365 смогут приобретать SharePoint Syntex начиная с 1 октября. Позднее в этом году выйдут новые сервисы, позволяющие структурировать информацию по темам и предоставлять знания для расширения возможностей пользователей Microsoft 365.
Обновленная концепция Microsoft Stream
Microsoft представила обновленную концепцию Microsoft Stream — интеллектуальное видеоприложение в Microsoft 365. Мы перестраиваем Stream для бесшовной интеграции с другими приложениями пакета, чтобы вы могли создавать видео, находить их и делиться ими так же легко, как делаете это с документами Office. Пользователи, которые хотят создавать функции видео в Microsoft 365 для долгосрочного использования, могут начать сегодня с SharePoint и Graph File API.
Инновации в Microsoft Search
Анонсированы инновации в Microsoft Search, например коннекторы Microsoft Graph, в числе которых новый коннектор из Microsoft for Salesforce. Коннекторы Microsoft Graph позволяют осуществлять поиск не только внутри Microsoft 365, но и в десятках других приложений и сервисов, в дополнение к более чем 100 уникальным коннекторам партнеров.
Автоматизация рабочих процессов и потоков для расширения дискретных инновацийИИ и автоматизация помогают оптимизировать рабочие процессы и освободить сотрудников от выполнения рутинных задач, чтобы они могли сосредоточиться на более важных проектах и решении творческих и новаторских задач, которые под силу только человеку.
Трансформация бизнес-процессов с платформой Teams plus Power Platform
Пользователи Teams скоро получат еще больше новых средств, не требующих значительных ресурсов разработки, для создания решений, которые необходимы им для ведения бизнес-процессов в Teams. Встроенные Power Apps и Power Virtual Agents studios на базе Project Oakdale выходят в широкий доступ. Это позволит пользователям Teams создавать, редактировать и публиковать настраиваемые приложения и чат-ботов — прямо в Teams. Создавать таких настраиваемых ботов и развертывать их будет еще легче благодаря встроенным возможностям аутентификации и опциям публикации ботов. Новое приложение Power Automate в Teams облегчает автоматизацию рабочих процессов благодаря простым в использовании шаблонам и упрощенным возможностям создания приложений. Power Automate также упростит процессы согласования в Teams, в том числе, за счет интеграции сервисов электронной подписи, таких как Adobe Sign, для автоматизации подписания документов. И наконец, новое приложение Power BI для Teams позволит организациям формировать основанную на данных культуру с централизацией информации и отчетов, в том числе тщательно отобранных и рекомендованных. Эти функции появятся позднее в этом году.
Цифровая трансформация для каждогоНовые отраслевые решения, наряду с возможностями, разработанными для Firstline Workers, помогают использовать цифровую трансформацию для оптимизации работы каждого сотрудника.
Отраслевые решения в Teams
Сегодня в ответ на существующий глобальный спрос многие медицинские организации расширили свои предложения в сфере медицины с помощью Microsoft Teams. Новый коннектор Microsoft Teams EHR сейчас доступен в ознакомительной версии. Он позволит медицинским специалистам начинать виртуальный прием или консультироваться с другим медицинским специалистом прямо из электронной медицинской системы (EHR). Таким образом будет оптимизирован набор функций для врачей и пациентов, позволяя обеспечить высококачественное облуживание. Epic станет первой системой EHR, которая интегрируется в Teams таким способом, и Teams появится в приложении Epic App Orchard позднее в этом году. Это одна из множества новых возможностей в Microsoft 365 и новом облаке Microsoft для сферы здравоохранения (Microsoft Cloud for Healthcare).
Для дальнейшего снижения административной нагрузки на медицинских специалистов Nuance и Microsoft объединили усилия, чтобы интегрировать Dragon Ambient eXperience (DAX) от Nuance с Microsoft Teams. Эта интеграция позволяет использовать ИИ от Nuance и Microsoft во время виртуальных приемов. Система сохраняет в безопасном режиме и контекстуализирует разговоры между врачом и пациентом, а затем автоматически готовит документы по итогам встречи прямо в Microsoft Teams. Ознакомительная версия интеграции Nuance DAX и Teams доступна уже сегодня.
Новые возможности для сотрудников первой линии
Сегодня Microsoft объявила о выходе в широкий доступ нескольких существующих новых решений для сотрудников первой линии. Одно из них — Teams Walkie Talkie для Android, рация для четкой, быстрой и безопасной голосовой коммуникации через облако. Сотрудники первой линии могут также общаться в бесконтактном режиме с удаленными экспертами с помощью приложения Teams для шлемов виртуальной реальности RealWear. Сотрудники первой линии могут использовать поддержку сменного графика и получать уведомления в случае возникновения конфликта при создании графика или для одобрения изменений в нем. И наконец, настраиваемые бейджи открывают возможность рассказать о ценностях вашей компании, отмечая каждый успех сотрудника и способствуя формированию духа товарищества в эпоху всеобщей разобщенности.
Помогайте людям учиться, переосмысливать свою работу и развиваться вместе с меняющимся миромЭтим летом компания Microsoft организовала инициативу, в рамках которой помогает 25 миллионам человек по всему миру приобрести цифровые навыки, необходимые в эпоху «ковидной экономики». В ближайшие месяцы будут представлены новые обучающие возможности в Microsoft 365 и Teams, разработанные в рамках этой инициативы, наряду с другими возможностями для обучения сотрудников вашей организации.
Сегодня на конференции Ignite были представлены семь ключей к успеху, помогающих руководителям ориентироваться в новом мире, а также сотни новых функций и возможностей, предназначенных для того, чтобы реализовать эти принципы в жизнь.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru