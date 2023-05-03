5 приложений на замену Tinder, которые работают в России

Артем
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Фото: KLike
Tinder больше не доступен для российских пользователей. В связи с уходом сервиса, мы собрали 5 приложений для iOS и Android, которые помогут найти вторую половинку или просто пообщаться с людьми со схожими интересами.

Mamba 


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Максимально близкая альтернатива ушедшему Tinder. Как и в западном аналоге можно «свайпать», ставить суперлайки, искать собеседника по тегам и многое другое. Если пользователей заинтересовали анкеты друг друга, открывается окошко совместной переписки.

Чтобы заполнить анкету необходимо: указать возраст, местоположение, внешность, наличие вредных привычек и заполнить графу «о себе».

Поиск учитывает геолокацию и сначала предлагает партнеров рядом с вами. Если никто не приглянулся — поиск расширится. Также есть возможность настраивать фильтры предпочтений, например, рост, интересы, возраст.

Цена: бесплатно или от 279 рублей в неделю за VIP-статус

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VK Знакомства


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Мини-приложение можно найти прямо во «ВКонтакте». Во вкладке «Сервисы» есть иконка «Знакомства», которая поможет подобрать собеседника. Указываем свои данные в анкете и приступаем к поиску. Интерфейс и подбор партнеров опять же, как в Tinder: свайпы «вправо-влево», гибкая настройка фильтра и суперлайки. 

В сервисе есть удобный мессенджер и определение по геолокации. Второе, правда периодически сбоит, подкидывая анкеты пользователей из других городов.

Цена: бесплатно или от 595 рублей за месяц Премиума

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Teamo 

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Сервис позиционирует себя, как поиск серьезных отношений. И в это охотно верится — при заполнении анкеты придется ответить на самые разнообразные вопросы о себе.
 
Благодаря такому скрупулезному подходу, подбор партнеров учитывает отношение к работе, детям, любви, что позволяет создать точную картину представления о собеседнике и понять подходите ли вы друг к другу. Алгоритм также составляет психологический портрет пользователя. Если интересы максимально совпадают — пара может начать общение.

Цена: бесплатно или от 249 рублей в неделю за VIP-статус

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ДругВокруг

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У этого приложения аналогичное назначение — найти друзей или новых собеседников. Однако интерфейс оформлен совершенно иначе. Вместо анкет — полноэкранные плитки, которые проматываются снизу-вверх. 

В качестве плюсов можно отметить ленту объявлений для знакомств, видеотрансляции, игры, и возможность дарить подарки. Последнее можно приобрести за внутреннюю валюту, также за деньги отключается рекламный баннер внизу экрана.

Несмотря на странный интерфейс, приложение пользуется большой популярностью среди пользователей iOS.

Цена: бесплатно, но некоторые возможности оплачиваются внутренней валютой

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Beeboo

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Минималистичные вопросы анкеты — пол, возраст, цель встречи, семейный статус и внешний вид, намекают на то, что Beboo предназначен для одноразовых свиданий. 

Приложение запрещает копипастить сообщения, защищая пользователей от массовых спам-рассылок. Голосовых сообщений и звонков нет, но есть два вида внутренней валюты: VIP-статус и монеты — для виртуальных подарков.

Цена: бесплатно или от 199 рублей в неделю за VIP-статус

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Комментарии

Dmitriy
+500
Dmitriy
Ушла одна площадка для развода лохов, но у нас есть импортозамещение :)))
3 минуты назад
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