7 новых эмодзи, которые добавят в iOS 18

Артем
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Новые смайлики ожидаются ближе к концу года. 

Об этом пишет Macrumors, ссылаясь на данные консорциума Unicode 16. Согласно документам, в бета-тесте участвуют семь новых символов: уставшее лицо с мешками под глазами, отпечаток пальца, голое дерево, корнеплод, арфа, лопата и клякса. Тестирование продлится до 2 июля, после чего обновленный список эмодзи утвердят и начнут постепенно вводить в оборот. 

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Источник полагает, что самый ранний срок появления смайликов в смартфонах — конец 2024 года. В крайнем случае изображения «прилетят» к марту следующего года с выходом iOS 18.4
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Источник:
Macrumors
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Комментарии

Aspard
+561
Aspard
Надеюсь результаты научных исследований по данному направлению будут обнародованы? Никто не пострадает?
час назад в 10:20
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