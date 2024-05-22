iOS 18 порадует меломанов новыми функциями

Артем
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Нововведения также появятся в macOS 15. Об этом сообщает Appleinsider, ссылаясь на собственные источники.

Как сообщает источник, речь идет о парочке улучшений сервиса Apple Музыка. Одним из них станет продвинутый кроссфейд (плавный переход между треками). В данный момент, функция работает следующим образом: текущая композиция постепенно стихает и смешивается со следующей. Так создается ощущение непрерывности звука. 

С переходом на iOS 18 кроссфейд обещают сделать более умным, а его параметры будут регулироваться от 1 до 12 секунд. Скорее всего, система будет синхронизировать темп композиции так, чтобы переход был максимально гармоничным. 

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Следом упоминается некая опция Passthrough для той же Apple Музыки и QuickTime Player. Ее возможности не уточняются, но известно, что Apple уже преступила к тестированию. Как полагает источник, функция может быть связана с новыми возможностями пространственного аудио Dolby Atmos.

Также инсайдеры рассказали о работе над «пространственными играми», однако подробностей о том, что это может быть предоставить не смогли.

Как ожидается, iOS 18 представят на WWDC 24, которая стартует 10 июня 2024 года.
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Источник:
Appleinsider
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