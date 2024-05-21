Apple выпустила tvOS 17.5.1. Срочно обновите свои ТВ-приставки

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Спустя сутки после релиза iOS 17.5.1 с исправлением ряда багов, компания Apple начала распространение минорного обновления tvOS 17.5.1.Скачать tvOS 17.5.1 можно в приложении «Настройки» на самой приставке Apple TV. Для этого нужно перейти в меню «Система» > «Обновление ПО». Пока неясно, что именно исправила компания в этой прошивке. Вполне вероятно, что на приставках также начали «всплывать» давно стёртые фотографии.Отметим, что iOS 17.5.1, iPadOS 17.5.1, watchOS 10.5 и macOS 14.5 — одни из последних обновлений в своём цикле. Уже через пару недель Apple представит iOS 18 и macOS 15 на WWDC 2024.