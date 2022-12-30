🎉 Вышел Telegram 9.3. Обновлений очень много

Спойлер для медиафайлов. Теперь фото, видео и другие медиа можно скрывать за спойлерами. Просмотреть файл можно лишь коснувшись его.

Теперь фото, видео и другие медиа можно скрывать за спойлерами. Просмотреть файл можно лишь коснувшись его. Экономия памяти. Расширились настройки автоматической очистки кэша Telegram: можно выбрать период удаления, добавить чаты в исключения, а сам кэш теперь разделен на категории. В приложении для iOS размер кэша стал рассчитываться быстрее.

Расширились настройки автоматической очистки кэша Telegram: можно выбрать период удаления, добавить чаты в исключения, а сам кэш теперь разделен на категории. В приложении для iOS размер кэша стал рассчитываться быстрее. Фоторедактор. Добавились новые инструменты для редактирования фотографий перед отправкой: линии сглаживаются, их толщина динамически меняется в зависимости от скорости движения пальца; появилась кисть для эффекта размытия, её цвет можно задать более точно; можно менять размер, шрифт, фон и выравнивание подписей и включать в них эмодзи из анимированных наборов.

Добавились новые инструменты для редактирования фотографий перед отправкой: линии сглаживаются, их толщина динамически меняется в зависимости от скорости движения пальца; появилась кисть для эффекта размытия, её цвет можно задать более точно; можно менять размер, шрифт, фон и выравнивание подписей и включать в них эмодзи из анимированных наборов. Аватары. Можно назначать фотографию контакту только для себя, предлагать аватарки собеседнику. Свой аватар можно скрыть от всех, добавив конкретных пользователей в исключения; при этом можно выбрать вторую картинку для видимости всем.

Администраторы групп размером более 200 участников теперь могут скрыть их список . Имена участников группы будут видны только админам.

. Имена участников группы будут видны только админам. Для Android: появилась возможность добавлять таймкоды для аудиозаписей, при этом сама запись делится на блоки.

для аудиозаписей, при этом сама запись делится на блоки. Для Android: новые анимации загрузки для перехода к ответу, расположенному далеко вверху чата, а также для некоторых других элементов приложения.

загрузки для перехода к ответу, расположенному далеко вверху чата, а также для некоторых других элементов приложения. Добавлена полноэкранная анимация для эмодзи 🎅, 🤪, 🆒, 🗿, 🙊, если отправлять их по одному без текста. Анимация видна всем участникам чата.

для эмодзи 🎅, 🤪, 🆒, 🗿, 🙊, если отправлять их по одному без текста. Анимация видна всем участникам чата. Эмодзи 🎅, 🤪, 🆒, 🗿, 🙊 также стали доступны в качестве реакций .

. Для Premium: 10 новых наборов анимированных эмодзи.

Команда Telegram выпустила релизную версию мессенджера под номером 9.3. Она уже доступна для скачивания для iOS и Android.Обновление получилось довольно масштабным — мессенджер получил целый ряд новых удобных возможностей. Вот самые заметные из них:Прочие нововведения:Telegram 9.3 можно установить в Apple App Store для iPhone и iPad, а также в Google Play Store. Обновления для других ОС появятся позже.