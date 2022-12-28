Telegram

Так выглядит самый хитрый Telegram-развод этой зимы. Не попадитесь на него

Олег

Telegram


Россиян начали активно обманывать, прикрываясь онлайн-голосованиями в Telegram. Об этом сообщает «Лаборатория Касперского».

Согласно источнику, мошенники нашли действенный способ воровать Telegram-аккаунты. Они рассылают пользователям мессенджера предложения проголосовать онлайн под разными предлогами, после чего человек лишается своей учетной записи.

Всё происходит следующим образом. Пользователю Telegram приходит сообщение от кого-то из контактов (на самом деле этого человека ранее уже взломали и пишут от его имени) с просьбой проголосовать за него по ссылке. Поводы могут быть абсолютно разные: кто-то получает душещипательные истории о ребенке, участвующем в конкурсе, а кто-то просто видит одну фразу «Проголосуй за меня пожалуйста». 

Telegram

Просьба поучаствовать в голосовании обязательно сопровождается ссылкой на фишинговый сайт, которая замаскирована с использованием специального сервиса для сокращения ссылок. После перехода жертве предлагается пройти аутентификацию по номеру телефона для «подтверждения уникальности голоса». Вот как это выглядит: 

Telegram

Само собой, после ввода проверочного кода из уведомления Telegram аккаунт тут же попадает в руки мошенников, которые далее пользуются им в своих интересах.

Эксперты «Касперского» предупреждают: единственный способ защититься от такого фишинга — включить двухфакторную авторизацию в настройках мессенджера, установив пароль на вход в аккаунт. В таком случае проверочный код никак не поможет мошенникам украсть вашу учетку.

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Источник:
Лаборатория Касперского
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