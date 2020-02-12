Недавно Егор Морозов делал обзор на стриминговый сервис GeForce Now, который оставил неоднозначные впечатления. Сегодня стало известно, что игры издателя Activision Blizzard будут недоступны в GFN. Nvidia сообщила, что продолжает работать над своим каталогом игр.
Компания заявила, что продолжит добавлять новые игры, но не исключены возможности их удаления, как в случае с тайтлами Activision Blizzard. В заявлении сообщается, что это решение было принято по инициативе издателя.
Компания заявила, что продолжит добавлять новые игры, но не исключены возможности их удаления, как в случае с тайтлами Activision Blizzard. В заявлении сообщается, что это решение было принято по инициативе издателя.
«Они были удалены по их просьбе. Имейте в виду, что игры Activision Blizzard будут недоступны в сервисе. Несмотря на это, мы надеемся на дальнейшее сотрудничество, чтобы их вернуть в будущем».
Это означает, что такие игры, как Call of Duty: Modern Warfare, Diablo III, Hearthstone, Overwatch и многие другие более не доступны в GeForce Now менее чем через неделю после официального запуска. При желании вы можете опробовать GFN. Для всех новых пользователей предусмотрен бесплатный пробный период.
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