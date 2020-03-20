На корейском сайте по оценке игр появилась страница игры. Ремастеру Call of Duty: Modern Warfare 2 был присвоен возрастной рейтинг 26 февраля.
Официального анонса от игры от Activision пока не было, но слухе о ней ходят уже с 2018 года. Ранее было известно, что будет обновлен только сюжетный режим, будет ли выпущен мультиплеер пока неизвестно.
На этой неделе появилась еще одна утечка, блогер TheGamingRevolution опубликовал несколько инсайдов по поводу основного релиза Call of Duty 2020. Сообщается, что это будет перезапуск Black Ops, сюжет которой разворачивается во времена «холодной войны», а в центре внимания окажутся Алекс Мэйсон и Фрэнк Вудс.
Таким образом, если верить слухам и утечкам, в этом году Activision может выпустить сразу две игры Call od Duty — ремастер второй Modern Warfare и полноценный перезапуск Black Ops.
Официального анонса от игры от Activision пока не было, но слухе о ней ходят уже с 2018 года. Ранее было известно, что будет обновлен только сюжетный режим, будет ли выпущен мультиплеер пока неизвестно.
На этой неделе появилась еще одна утечка, блогер TheGamingRevolution опубликовал несколько инсайдов по поводу основного релиза Call of Duty 2020. Сообщается, что это будет перезапуск Black Ops, сюжет которой разворачивается во времена «холодной войны», а в центре внимания окажутся Алекс Мэйсон и Фрэнк Вудс.
Таким образом, если верить слухам и утечкам, в этом году Activision может выпустить сразу две игры Call od Duty — ремастер второй Modern Warfare и полноценный перезапуск Black Ops.
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