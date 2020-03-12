Разработчики Call of Duty сообщили в своем Твиттере, что за первые сутки запуска Warzone в игру сыграло 6 миллионов игроков. Напомню, релиз состоялся 10 марта.
К примеру, в Apex Legends от EA в первый день старта количество игроков составило два с половиной миллиона человек. В случе, если у Activision получится удержать темп, то CoD: Warzone может стать «королевской битвой» с самой быстро растущей аудиторией. Этому может поспособствовать известный бренд и уже сформированная база игроков. Также разработчикам на руку условно-бесплатная модель.
Также стоит отметить, что Activision привнесла несколько новых и интересных механик в уже привычный режим «королевской битвы». Во-первых, вместимость карты была увеличена со 100 до 150 человек, за счет этого получается больше экшена, Во-вторых, у каждого игрока после смерти есть шанс вернуться, убитый игрок попадает в плен, где ему предстоит сразиться 1 на 1 с другим игроком на маленькой карте «Гулаг».
Call of Duty: Warzone доступна бесплатно на Xbox One, PS4 и ПК. В России из-за решения Sony на PlayStation 4 в игру можно поиграть только при наличии физической копии, или создав учетную запись PSN с другим регионом, например американским.
What a day! 24 hours in and over 6 million of you have dropped into #Warzone.— Call of Duty (@CallofDuty) March 11, 2020
Thank you – we’re just getting started.#FreeCallofDuty pic.twitter.com/GpDKJw5QD4
К примеру, в Apex Legends от EA в первый день старта количество игроков составило два с половиной миллиона человек. В случе, если у Activision получится удержать темп, то CoD: Warzone может стать «королевской битвой» с самой быстро растущей аудиторией. Этому может поспособствовать известный бренд и уже сформированная база игроков. Также разработчикам на руку условно-бесплатная модель.
Также стоит отметить, что Activision привнесла несколько новых и интересных механик в уже привычный режим «королевской битвы». Во-первых, вместимость карты была увеличена со 100 до 150 человек, за счет этого получается больше экшена, Во-вторых, у каждого игрока после смерти есть шанс вернуться, убитый игрок попадает в плен, где ему предстоит сразиться 1 на 1 с другим игроком на маленькой карте «Гулаг».
Call of Duty: Warzone доступна бесплатно на Xbox One, PS4 и ПК. В России из-за решения Sony на PlayStation 4 в игру можно поиграть только при наличии физической копии, или создав учетную запись PSN с другим регионом, например американским.
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У нас есть подкаст и его видео-версия
К моему сожалению то что сегодня у нас есть в аппстор больше похоже на игру в тир