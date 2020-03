Warzone — это, по словам разработчиков, грандиозный боевой опыт в режиме «королевская битва», в которой предстоит сразиться 150 игрокам на карте Верданска. Activision обещает нам игру, наполненную постоянным экшеном, в которую можно играть совершенно бесплатно.



Call of Duty Warzone выходит сегодня вечером на ПК и Xbox One, к сожалению для владельцев российских аккаунтов PlayStation по решению Sony игра будет не доступна. Неизвестно с чем связано такое решение. Тем не менее обладатели физических копий Call of Duty Modern Warfare смогут в нее поиграть. Также можно создать учетную запись с другим регионом и скачать игру бесплатно, например из американского PSN.







На старте, как и упоминалось ранее, будет доступна два режима: Battle Royale и Plunder. Первый — это классическая «королевская битва», в котором предстоит сражаться за звание последнего выжившего отряда.



Plunder — гонка за наибольшим количеством денежных средств в матче, грабя и уничтожая своих врагов.







Действия Warzone разворачиваются в Верданске, крупном городе, который создан из известных локаций. Каждая зона отличается ориентирами и различными типами среды, такими как города или сельские районы. Помимо этого не обойдется без транспортных средств.



Транспортные средства Warzone

Квадроцикл — двухместный, обеспечивает минимальную защиту, он отлично подходит для бездорожья и довольно быстр.

Тактический вездеход — четырехместный, обеспечивает хороший уровень защиты, среднюю скорость, не идеален в условиях бездорожья.

Грузовой автомобиль — вместительный с отличным уровнем защиты, но медленный и не подходит для бездорожья.

Вертолет — четырехместный с хорошим уровнем защиты для передвижения по воздуху.

Механика Warzone

Бесшовная игра

Подробная информация о загрузке

Если вам нужно быстро добраться до какой-либо локации в Warzone, лучший способ — это воспользоваться автомобилем. В игре будут доступно пять видов транспортных средств с различными уровнями защиты, скорости и количеством посадочных мест. У каждого средства передвижения имеется индикатор состояния, если он достигнет нуля, то транспортное средство взорвется. Поэтому, если этот показатель на низком уровне необходимо его покинуть, чтобы избежать предстоящего взрыва.Warzone обладает уникальной механикой, которая делает каждый матч интересным с множеством стратегий, чтобы каждый раз испытывать новые впечатления. Вот, что стоит упомянуть перед запуском игры.После первой смерти игроки попадают в плен на карте ГУЛАГ. Там предстоит сражаться 1 на 1 с другим игроком, чтобы вернуться к действиям матча королевской битвы. Победивший игрок вернется в Верданск, а проигравшему предстоит надеяться на то, что его команда заключит контракт и заработает достаточно наличных для его респауна.Контракты — это объективно ориентированные задачи, которые игроки могут найти и активировать в Верданске. Отряд может активировать один контракт за матч, за его выполнение можно получить наличные или предметы экипировки. Существует несколько типов контрактов.В режиме «королевской битве», где сбор денежных средств не является приоритетной целью, наличные можно использовать для приобретения полезных предметов на специальных станциях. Они обозначаются на карте «корзинами для покупок». Там можно будет приобрести токены для возврата убитых товарищей и многие другие полезные предметы.В режиме Plunder на станциях имеются такие же предметы, которые помогут получить преимущество на другими командами, а также еще один уникальный элемент для этого режима — воздушный шар для денежных вкладов. Он поможет сохранить свои наличные в матче от вражеских команд. Можно будет получить специальный апгрейд, который позволит пополнять свой депозит из любой точки карты.Call of Duty: Warzone отделена от Call of Duty: Modern Warfare, но несмотря на это у них общий прогресс. Для игроков, которые уже владеют полной версией MW, весь заработанный контент, включая предметы Battle Pass, операторы, оружие и предметы кастомизации, будет перенесен в Warzone и наоборот.Владельцы игры Call of Duty: Modern Warfare обнаружат Warzone на месте «засекреченной» панели (Classified) в главном меню. Помимо этого, они смогут загрузить Warzone на 2 часа раньше остальных игроков, для них объем загружаемых файлов составит 18-22 ГБ. После этой дополнительной загрузки «засекреченная» панель разблокируется и откроется доступ к лобби «королевской битвы».Для тех, у кого нет Call of Duty: Modern Warfare, игру можно будет скачать в 22:00 по МСК. Придется запастись терпением, поскольку клиент игры весит 83-101 ГБ. Для загрузки не потребуется наличие Call of Duty: Modern Warfare. Warzone смогут скачать бесплатно все желающие абсолютно бесплатно.