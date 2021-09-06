В рамках новой акции «Смотри что в голову придет» с 30 августа по 31 октября 2021 года клиенты Билайн смогут активировать подписку «4в1» в составе сервиса Билайн ТВ на один или три месяца, а также получить скидку до 30% на абонентскую плату в первые три месяца на тарифных планах «Близкие люди 3+» и «Близкие люди 4+».
Согласно данным «Билайн.Аналитики», пользователи Билайн ТВ активнее покупают фильмы осенью и зимой. Так, с августа 2020 года по февраль 2021 года количество купленных зрителями кинокартин возросло почти на треть, а в следующие несколько месяцев – вплоть до середины августа – снова снизилось на 55% в сравнении с пиковыми показателями этого года.
Еще немного любопытной статистики: осенью пользователи Билайн ТВ смотрят в основном приключенческие фильмы (20,2%), развеять зимнюю меланхолию зрителям помогают боевики (15,5%), приключения (14,4%) и комедии (14,4%), весной обычно предпочтительнее боевики (16,6%) и комедии (11,6%), а вот тихие летние вечера наши абоненты предпочитают проводить за просмотром драм (14,5%).
Кстати, как ни удивительно, боевики чаще всего покупают и на 8 Марта (23,4%), и на День всех влюбленных (21,8%). К просмотру в День защитника Отечества тоже в основном выбирают боевики (25%), но в этом ничего странного уже нет.
Режиссерский топ Билайн ТВ по итогам первой половины 2021 года возглавил постановщик «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей» Дэвид Йетс, болливудский режиссер Радж Канвар – на второй строчке, третью позицию занимает режиссер, сценарист и продюсер анимационных фильмов студии Pixar Пит Доктер. Картины этих режиссеров наши абоненты смотрели в этом году чаще остальных.
Среди актеров пальма первенства у всенародного любимца Дэниэла Рэдклифа, второе место – у индийского актера Аджая Девгана. Озвучивший главного персонажа анимационного фильма «Душа» Джейми Фокс – на третьем месте, на четвертой строчке – многогранный талант Николаса Кейджа, а на пятой – Мэттью Макконахи.
На первом месте топа предоставленных Билайн ТВ кинофильмов — трогательная «Душа», на втором зрелищный блокбастер Кристофера Нолана «Довод», третья строчка у супергероини «Чудо-женщины 1984».
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