Билайн «Мобильные опросы» провел исследование о том, как родители школьников готовятся к новому учебному году.
Когда детей начинают собирать в школу:
- 42% — за месяц до 1 сентября
- 34% — в течение всего лета
- 23% — за 1-2 недели до старта нового учебного года
- 30% — 5-10 тыс. руб
- 19% — 15-20 тыс. руб
- 12% — 5 тыс. руб.
- 4% — 20-25 тыс. руб.,
- 4% — больше 25 тыс. руб.
- 23% — ноутбук или планшет
- 18% — смартфон
- 14% — дополнительное образование
- 3% — трекер местоположения
- 68% — специализированные магазины
- 34% — в интернете
- 21% — на рынке
- 4% — альтернативные способы
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Т.к. эти гаджеты подавляющее большинство детей могут увидеть только на полках магазина или на YouTube.