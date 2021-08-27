Билайн «Мобильные опросы» провел исследование о том, как родители школьников готовятся к новому учебному году. 
Когда детей начинают собирать в школу: 
  • 42% — за месяц до 1 сентября
  • 34% — в течение всего лета 
  • 23% — за 1-2 недели до старта нового учебного года 
Сколько тратят родители на подготовку ребенка к школе: 
  • 30% — 5-10 тыс. руб
  • 19% — 15-20 тыс. руб
  • 12% — 5 тыс. руб.
  • 4% — 20-25 тыс. руб.,
  • 4% — больше 25 тыс. руб. 
Самые популярные гаджеты для ребенка перед школой: 
  • 23% — ноутбук или планшет 
  • 18% — смартфон 
  • 14% — дополнительное образование
  • 3% — трекер местоположения 
Наиболее популярные места покупки товаров: 
  • 68% — специализированные магазины 
  • 34% — в интернете
  • 21% — на рынке 
  • 4% — альтернативные способы 
88% родителей надеются, что школьники проведут учебный год на очном обучении. Остальные 12% предпочитают удаленку.


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