42% — за месяц до 1 сентября

34% — в течение всего лета

23% — за 1-2 недели до старта нового учебного года

30% — 5-10 тыс. руб

19% — 15-20 тыс. руб

12% — 5 тыс. руб.

4% — 20-25 тыс. руб.,

4% — больше 25 тыс. руб.

23% — ноутбук или планшет

18% — смартфон

14% — дополнительное образование

3% — трекер местоположения

68% — специализированные магазины

34% — в интернете

21% — на рынке

4% — альтернативные способы

Билайн «Мобильные опросы» провел исследование о том, как родители школьников готовятся к новому учебному году.Когда детей начинают собирать в школу:Сколько тратят родители на подготовку ребенка к школе:Самые популярные гаджеты для ребенка перед школой:Наиболее популярные места покупки товаров:88% родителей надеются, что школьники проведут учебный год на очном обучении. Остальные 12% предпочитают удаленку.