Александр Жаров, воевавший с Telegram, рассказал об условиях блокировки YouTube

Александр



Глава «Газпром-медиа» и бывший руководитель Роскомнадзора Александр Жаров в интервью изданию РБК высказался о возможной блокировке YouTube в России. «Газпром-медиа» владеет видеоплощадкой Rutube, а Роскомнадзор при Жарове неудачно пытался блокировать Telegram, тогда как команда Павла Дурова искала пути обхода блокировки и успешно применяла их как в России, так и в других странах.

По словам Жарова, российским властям придётся рассмотреть возможность блокировки YouTube в том случае, если эта площадка «продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства». Он отметил, что YouTube является всемирным видеопоисковиком, который развивается вместе с поисковой системой Google уже восемь лет, при этом результаты выдачи настолько интуитивны, что найти нужное видео в YouTube очень просто: «Ты только подумал, а она уже говорит тебе: „Да-да, сейчас дам“».

Rutube находится только на начале своего развития и не может полноценно конкурировать с YouTube, говорит Жаров. Он также заявил, что даже после блокировки какая-то часть пользователей продолжат заходить на YouTube, используя VPN.

Жаров не видит необходимости в наполнении Rutube таким же огромным количеством контента, которое есть на YouTube, но считает, что отечественной платформе стоит наращивать объёмы русскоязычных видео. Когда таких видео станет больше, чем на YouTube, закрытие иностранного сервиса (причём, неважно по чьей инициативе) останется незамеченным. «Это процесс эволюционный», — заключил Жаров.

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Комментарии

kardigan
+2971
kardigan
Судя по тому, на сколько «эффективны» были его боевые действия, доверять его высказываниям не стоит. Хотя немного тревожно. В ютубе немало полезного и кроме политики.
55 минут назад
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