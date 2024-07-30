«Алиса» научилась включать песни для собак, которые остаются дома одни

Александр


«Яндекс» научил голосовую ассистентку «Алису» включать на умных колонках «Станция» и «ТВ Станция» музыку для собак. В плейлисте «Пёсни целый день» несколько десятков эмбиентных композиций общей продолжительностью около 8 часов.

Для использования этой возможности нужно перед уходом из дома сказать: «Алиса, включи „пёсни“ для любимых пёсиков». Треки можно воспроизводить с перерывами, чтобы позволить питомцу отдохнуть от звуков.

Сотрудники «Яндекса» составили этот плейлист на основе рекомендаций кинологов и зоопсихологов. Специалисты считают, что вокал вызывает у собак тревогу, а медленные композиции с протяжными нотами и небольшим числом одновременно звучащих инструментов, наоборот, снимают напряжение и расслабляют. Если собака испытывает стресс, когда хозяева уходят из дома, музыка может успокоить её.

В январе 2024 года аналогичный сервис появился в США — One By One Music. Он работает по подписке (6,70 доллара в месяц) и играет собакам музыку, созданную нейросетями. В плейлисте «Алисы» треки российских музыкантов.

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