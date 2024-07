«Алиса» научилась включать песни для собак, которые остаются дома одни

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

«Яндекс» научил голосовую ассистентку «Алису» включать на умных колонках «Станция» и «ТВ Станция» музыку для собак. В плейлисте « Пёсни целый день » несколько десятков эмбиентных композиций общей продолжительностью около 8 часов.Для использования этой возможности нужно перед уходом из дома сказать: «Алиса, включи „пёсни“ для любимых пёсиков». Треки можно воспроизводить с перерывами, чтобы позволить питомцу отдохнуть от звуков.Сотрудники «Яндекса» составили этот плейлист на основе рекомендаций кинологов и зоопсихологов. Специалисты считают, что вокал вызывает у собак тревогу, а медленные композиции с протяжными нотами и небольшим числом одновременно звучащих инструментов, наоборот, снимают напряжение и расслабляют. Если собака испытывает стресс, когда хозяева уходят из дома, музыка может успокоить её.В январе 2024 года аналогичный сервис появился в США — One By One Music . Он работает по подписке (6,70 доллара в месяц) и играет собакам музыку, созданную нейросетями. В плейлисте «Алисы» треки российских музыкантов.